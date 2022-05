Nach sechs Jahren: Verschollenes Auto in der Donau gefunden

Im Anglerjargon wäre es wohl ein "kapitaler Fang": In Obernzell im Landkreis Passau ist ein seit 2016 als vermisst geltendes Auto in der Donau gefunden worden. Der BMW war beim verheerenden Unwetter 2016 in den Fluss geschwemmt worden.