Nach "Regenbogenverbot" der UEFA: Diskussionen in Unterfranken

Die Münchner Arena komplett bunt in Regenbogenfarben – es hätte eine Geste der Solidarität mit der LGBTIQ-Gemeinschaft sein sollen. Hätte. Doch dann hat die UEFA eine regenbogenfarbene Arena in München verboten. Doch nicht nur in München soll es als Konsequenz aus dem Verbot nun "bunte" Gegen-Aktionen geben. Und so entflammte eine Diskussion, die wohl noch weiter geht, als das Licht der Arena geleuchtet hätte. So ist die Diskussion auch in Unterfranken angekommen.

Queer Pride Würzburg: "Fußball ist politisch"

Der Verein Queer Pride Würzburg ist verärgert über das Verbot der UEFA, die Münchner Arena in Regenbogenfarben zu beleuchten. "Wir können das überhaupt nicht akzeptieren", sagt Heino Gövert aus dem Vorstand von Queer Pride Würzburg. Der Verein ist unter anderem Veranstalter des örtlichen Christopher Street Day.

Heino Gövert hat das Verbot der UEFA nicht sonderlich überrascht. Gleichwohl ist er verwundert, dass es dem Verband gelinge, sich beim Thema Rassismus erstaunlich klar zu positionieren. "Eine super Sache, da stehen wir voll dahinter. Wir als queere Community würden uns natürlich auch wünschen: null Toleranz bei Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie." Gövert ist selbst Fußballfan. Für ihn steht fest: Fußball ist politisch und sollte gesellschaftliche Diskussionen nicht ignorieren. Der Würzburger Gövert wünscht sich, dass noch mehr Fußballvereine dem Vorbild anderer Clubs folgen, die nun ihr eigenes Stadion in Regenbogenfarben beleuchten wollen.

Regenbogenfarben in Würzburg

So soll es etwa auch in Nürnberg und Fürth eine regenbogenfarbene Protest-Aktion anlässlich des Deutschland-Ungarn-Spiels geben. Auch der FC Würzburger Kickers reagiert auf die aktuelle Diskussion: Im Freundschaftsspiel am Mittwoch gegen den TSV Aubstadt werde zwar nicht ihr Stadion beleuchtet, dafür wird aber der Kapitän der Mannschaft mit einer regenbogenfarbenen Kapitänsbinde auflaufen. Auch am Würzburger Hauptbahnhof weht aktuell eine Regenbogenflagge.