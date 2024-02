Nach Mordversuch: Fahndungsplakate und Suche mit Polizeitauchern

Mit Polizeitauchern, einem Zeugenaufruf und einer Belohnung versucht die Polizei zwei unbekannte Täter zu finden, die am 28. Januar einen damals 36-jährigen Mann schwer verletzt haben sollen. Das Opfer erlitt Schnitt- und Stichverletzungen und musste operiert werden. Passanten hatten erste Hilfe geleistet und den Notruf alarmiert. Die Angreifer flüchteten. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Mordes und sucht nach den Tätern und der Tatwaffe – am Morgen stiegen deshalb Polizeitaucher in die Pegnitz im Nürnberger Stadtteil Eberhardshof.

Polizeitaucher suchen Pegnitz nach mutmaßlicher Tatwaffe ab

Die Tatwaffe könnte dort nach dem Angriff auf den mittlerweile 37 Jahre alten Mann in der Pegnitz entsorgt worden sein, so die Polizei. Der saß den Ermittlern zufolge am 28. Januar gegen 19.40 Uhr auf einer Parkbank am Spielplatz Leiblsteg im Nürnberger Westen, als er von zwei Unbekannten attackiert wurde. Die Täter flüchteten nach ihrer Tat in Richtung Wandererstraße.

Daher suchen derzeit jeweils zwei von insgesamt acht Tauchern in der Pegnitz im kalten und trüben Wasser den Grund ab. Dazu werde ein Metalldetektor benutzt und der Boden Bahn für Bahn abgetastet, so der Sprecher. Beweismittel wurden noch nicht gefunden.

Fahndungsplakate und Belohnung

Zur Suche nach den Tätern hat die Polizei auch eine Aktion mit Fahndungsplakaten gestartet, um Hinweise auf sie zu erhalten. Demnach sollen die beiden Unbekannten männlich und zwischen 14 und 25 Jahre alt sein. Zum Tatzeitpunkt sollen sie dunkel gekleidet gewesen sein und Hoodies getragen haben.

Für Hinweise, die zur Klärung der Tat oder zur Ergreifung der Täter führen, hat die Polizei eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 / 21 12 - 33 33 oder per Kontaktformular entgegen.