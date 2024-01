Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Home Icon > In Regnitz bei Fürth ertrunken: Mann ist identifiziert

In Regnitz bei Fürth ertrunken: Mann ist identifiziert

Am Mittwochabend hatten Passanten einen leblosen Körper in der Regnitz bei Stadeln in Fürth treiben sehen. Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Mann tun. Mittlerweile gibt es ein Obduktionsergebnis – auch konnte der Mann identifiziert werden.