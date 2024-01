Nach verheerendem Kita-Brand: Bauarbeiter erhält Geldstrafe

Nach dem verheerenden Brand in einem Kita-Neubau in Nürnberg im Mai 2022 ist ein Bauarbeiter wegen fahrlässiger Brandstiftung zu einer Geldstrafe in Höhe von 800 Euro verurteilt worden. Eine Gerichtssprecherin teilte auf BR24-Anfrage mit, dass das Amtsgericht Nürnberg das Urteil über 40 Tagessätze à 20 Euro getroffen hatte. Damit sah es das Gericht als erwiesen an, dass der 22-Jährige den Brand durch eine weggeworfene Zigarettenkippe ausgelöst hatte.

Löscharbeiten dauerten vier Tage lang

Es war ein Großeinsatz, wie es ihn nicht oft gibt: Vier Tage dauerten die Löscharbeiten an dem Kita-Neubau im Norden von Nürnberg. Doch der zweigeschossige Flachbau in der Grünewaldstraße war nicht zu retten. Am Ende waren zwölf Millionen Euro buchstäblich in Rauch aufgegangen.

An dem Einsatz waren die Nürnberger Berufsfeuerwehr, sämtliche Freiwillige Feuerwehren Nürnbergs, das THW Nürnberg, der Rettungsdienst, die Polizei und mehrere städtische Dienststellen und viele Lkw-Fahrer beteiligt. Letztere fuhren grob gelöschten Brandschutt auf eine Deponie. Ein Feuerwehrsprecher berichtete damals, dass an einem Tag 40 Kipper voll Schutt unterwegs waren.

Kindergarten und Hort hätten Platz für 250 Kinder gehabt

Die Brandruine ist inzwischen abgerissen. Heute stehen nur noch die Grundmauern des Kita-Neubaus – schwarz verkohlt und trist. Eigentlich hätten der Kindergarten und der Hort für 250 Kinder im September 2022 eingeweiht werden sollen.