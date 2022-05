Nach illegalem Autorennen - Polizei identifiziert Beteiligte

Nach dem verbotenen Autorennen mit Sportwagen von Ferrari, Lamborghini, McLaren und Porsche durch Nieder- und Oberbayern Anfang Mai hat die Polizei jetzt alle Beteiligten identifiziert.

Neun Sportwagen beteiligt

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern in Straubing am Freitag mitteilt, haben neun teure PS-Boliden an dem Rennen teilgenommen. Von allen verantwortlichen Fahrern sind mittlerweile die Personalien bekannt. Es ist auch klar, wer zu welchem Wagen gehört. Bei den Fahrern handelt es sich um Männer im Alter zwischen 27 und 50 Jahren. Alle kommen aus Tschechien. Außerdem waren noch sieben Personen als Beifahrer in den Fahrzeugen.

Mehrere Autofahrer gefährdet

Bei dem Rennen wurden mindestens zwei unbeteiligte Autofahrer gefährdet. Nun werden noch letzte Ermittlungsergebnisse abgewartet. Dann werden sich die Staatsanwaltschaft Passau über Rechtshilfeersuchen und die tschechischen Behörden genauer mit den Beschuldigten beschäftigen.