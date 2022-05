"Kalteck"-Revisionsprozess vor dem Abschluss?

Im Revisionsprozess um einen tödlichen Raser-Unfall in Kalteck im Landkreis Regen im Jahr 2018 könnte nach dem heutigen Auftakt am Landgericht Deggendorf schon ein Urteil fallen. Das deutete die Vorsitzende Richterin am Mittag an. Der Angeklagte könnte eine mildere Strafe bekommen.

Entschuldigung zum Prozessauftakt

In dem Prozess las der angeklagte Motorradfahrer am Vormittag eine schriftliche Erklärung vor. Er gab zu, ein Rennen gefahren zu sein und "verantwortungslos" gehandelt zu haben. Er habe eingesehen, dass er die strafrechtlichen Folgen zu tragen habe. Gleichzeitig betonte der 57-Jährige, dass er den Unfall mit einem Toten und drei Verletzten nicht unmittelbar selbst verursacht habe.

Daneben entschuldigte sich der Angeklagte bei den Opfern. Er mache sich ständig Vorwürfe, dass sie mit den Folgen des Unfalls leben müssten. "Mit dieser Schuld werde ich weiterleben müssen", sagte er. Bei der anschließenden Vernehmung sprach der Angeklagte von gesellschaftlicher Ausgrenzung und Anfeindungen gegenüber ihm und seiner Familie seit dem Unfall.

Witwe berichtet von Unfall-Folgen für sie und ihren Sohn

Die Frau des Toten ist Nebenklägerin in dem Prozess. Auf die spätere Frage ihres Anwalts, warum er nie versucht habe, seine Mandantin und ihren Sohn zu kontaktieren, antwortete er: "Weil ich der Meinung war, sie möchten das nicht".

Neben dem Angeklagten wurden heute die drei Verletzten des Unfalls gehört sowie die Frau des Toten. Sie berichteten von den Folgen des Unfalls. Die 37-jährige Witwe schilderte unter anderem, wie ihr Alltag mit ihrem Sohn aussieht, der bei dem Unfall schwer verletzt wurde und seitdem behindert ist. Die Tage sind nach Aussage der 37-Jährigen geprägt von Therapien oder anderen ärztlichen Terminen. Sie kämpfe jeden Tag genauso wie ihr Sohn, der wieder einigermaßen am Leben teilnehmen wolle.

Außerdem spricht sie von einer psychischen Belastung, nicht nur für ihren Sohn, sondern auch für sie selbst. Sie habe Angst vor der Zukunft und was diese für ihren Sohn bringen mag. "Aber wir reden viel darüber. Das macht uns stark", so die 37-Jährige.

Auch ihr heute 13-jähriger Sohn wurde in den Zeugenstand gerufen und selbst zu seinen körperlichen Einschränkungen seit dem Unfall befragt.

Illegales Rennen mit waghalsigen Fahrmanövern

Der 57-jährige Motorradfahrer soll sich im Juli 2018 mit einem Sportwagen-Fahrer ein illegales Rennen geliefert haben. Der Sportwagen-Fahrer krachte frontal in einen entgegenkommenden Oldtimer. Der Fahrer des Oldtimers, ein damals 38-jähriger Familienvater, kam ums Leben. Bei ihm im Auto saß sein damals zehnjähriger Sohn. Neben ihm wurden zwei weitere Menschen bei dem Unfall verletzt. Der Fall sorgte damals überregional für Aufsehen und ist seitdem als "Kalteck-Prozess" bekannt.

Das Landgericht Deggendorf hatte beide Raser 2019 zu fünf Jahren Haft verurteilt. Während der Autofahrer bereits seine Strafe angetreten hat, legten die Witwe des verstorbenen Mannes als Nebenklägerin und ihr Anwalt Revision gegen das Urteil für den Motorradfahrer ein. Sie wollten eine höhere Strafe erreichen.

BGH: Motorradfahrer am Unfall nicht unmittelbar beteiligt

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe änderte das Urteil des Landgerichts Deggendorf gegen den Motorradfahrer im Dezember 2021 zugunsten des Verurteilten ab und hob das Strafmaß auf. Die Richter sahen keine unmittelbare Unfallbeteiligung des Motorradfahrers. Jetzt muss eine andere Strafkammer des Landgerichts Deggendorf entscheiden, wie groß die Mitschuld des Motorradfahrers an dem Unfall tatsächlich ist.