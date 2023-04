Nach ICE-Werk-Entscheidung: Zufriedenheit und Ernüchterung

Der Bau eines ICE-Werks im Großraum Nürnberg war so umstritten wie kaum ein anderes Großprojekt in der Region. Am heutigen Donnerstag erfolgte die Entscheidung: Die Deutsche Bahn wird anders als geplant kein ICE-Instandhaltungswerk im Raum Nürnberg bauen. Die Parteien in Nürnberg reagierten unterschiedlich zum Aus für den Bau.

CSU: Diskussion wurde nicht professionell geführt

Die Stadtratsfraktion der CSU teilt mit, dass nun endlich Klarheit für die Menschen in der Region herrsche. "Wir erleben das Ende der extrem langwierigen Standort-Diskussionen um das ICE-Werk, die von Anfang an von Seiten der Bahn nicht professionell vorbereitet und geführt wurden. Dies führte unter anderem auch zu absurden Vorschlägen, wie das Güterverkehrszentrum Hafen", so der Fraktionsvorsitzende Andreas Krieglstein. Bereits im Jahr 2021 habe sich die Nürnberger CSU klar gegen den Standort Altenfurt-Fischbach positioniert, die Eingriffe zu Lasten von Mensch und Natur an dieser Stelle wären einfach zu groß wären.

Grünen sehen ICE-Werk-Aus zwiegespalten

Die Grünen aus der Bundes- und Landespolitik aus dem Raum Nürnberg sehen die Entwicklung zwiegespalten, teilen sie in einem Schreiben mit. Einerseits sei die Bedeutung, die der Natur zugemessen wurde, sehr erfreulich. Andererseits sei die Entscheidung ein herber Schlag, sowohl für die Verkehrswende als auch für die Region Nürnberg und Bayern.

"Die Verengung auf lediglich drei Standorte im Reichswald wurde von uns immer kritisch kommentiert. Wir bedauern in diesem Fall sehr, mit unserer Einschätzung richtig gelegen zu haben", so der Grünen-Bundestagsabgeordnete Sascha Müller aus Schwabach. Die Nürnberger Landtagsabgeordnete Verena Osgyan macht auch die Staatsregierung für die Entscheidung verantwortlich: "Wir Grüne waren äußerst konstruktiv im Austausch und haben alternative Vorschläge in die Diskussion eingebracht", so Osgyan.

Gemischte Gefühle beim Bund Naturschutz

Der Bund Naturschutz (BN) begrüßt dagegen die Entscheidung der Deutschen Bahn, das ICE-Werk nicht im Nürnberger Reichswald zu bauen. Gleichzeitig bedauert der Umweltschutzverband, dass der Vorschlag, das Werk im Nürnberger Hafen anzusiedeln, auch abgelehnt wurde. "Wir sind fest davon überzeugt, dass der Nürnberger Hafen ein geeigneter Standort gewesen wäre", erklärt der Vorsitzende der BN-Kreisgruppe Nürnberg-Stadt Klaus-Peter Murawski.