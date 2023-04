ICE-Werk kommt nicht in den Großraum Nürnberg

Die Deutsche Bahn wird anders als geplant kein ICE-Instandhaltungswerk im Raum Nürnberg bauen. Das teilte ein Teilnehmer des Runden Tisches mit, zu dem die Bahn am Vormittag nach Nürnberg geladen hatte. Diese Information sei offiziell, erklärte der Bürgermeister der Marktgemeinde Feucht, Jörg Kotzur, wo bis zuletzt ein Standort für das geplante Werk im Gespräch war.

Deutsche Bahn verwirft Pläne für ICE-Werk im Raum Nürnberg

Die Bahn halte den Bau des ICE-Instandhaltungswerkes im Raum Nürnberg angeblich aus juristischen Gründen für nicht möglich, sagte Kotzur. Die Deutsche Bahn will um 11:30 Uhr eine Pressekonferenz geben.

Großer Widerstand in der Bevölkerung

In der Vergangenheit hatten sich Naturschützer und Bürgerinitiativen immer wieder vehement gegen den Bau des geplanten ICE-Werks gestemmt. Im Falle des möglichen Standorts in Feucht befürchteten die Projekt-Gegner "ein zweites Milliardengrab wie Stuttgart 21". Diese Sorgen sind mit der Absage der Deutschen Bahn an das Großprojekt nun vom Tisch.

