Feuer bricht in Scheune mit Oldtimern aus - Millionenschaden

Schaden in Millionenhöhe: Eine Scheune mit sieben Oldtimern ist in der Oberpfalz in Brand geraten. Das Feuer brach in dem Gebäude in Weiherhammer im Landkreis Neustadt an der Waldnaab in der Nacht auf Mittwoch aus und griff auf eine weitere Scheune über, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilte.

Nach ersten Schätzungen entstand dabei ein Schaden im niedrigen siebenstelligen Bereich.

Keine Verletzten - Hoher Sachschaden

In der einen Scheune waren wohl Oldtimer eingestellt. Die andere diente gelegentlich als Partylocation. Nun ermittelt die Polizei, wie es zum Brand kommen konnte. Im Laufe des Tages will die Polizei weitere Details bekanntgeben.