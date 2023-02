Nach dem Erdbeben: Augsburg koordiniert ehrenamtliche Hilfe

Menschen aus den türkischen Erdbebengebieten, die während der Katastrophe in Bayern waren, können ihr Besuchervisum unbürokratisch verlängern. Wichtig ist aber vor allem die Hilfe vor Ort. Der Integrationsbeirat der Stadt Augsburg versucht derzeit, die verschiedenen Hilfsinitiativen für die Erdbebengebiete in der Türkei und Syrien zu koordinieren. Am Montagnachmittag (13.02.23) fand dazu zum ersten Mal ein Runder Tisch mit den beteiligten Helferkreisen statt, zu welchem der Integrationsbeirat der Stadt ins Rathaus eingeladen hatte.

Große und schnelle Hilfsbereitschaft in Augsburg

Nach dem Erdbeben in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien in der vergangenen Woche hatten sich innerhalb weniger Stunden auch in Augsburg zahlreiche ehrenamtliche und seriöse Helferkreise gebildet. "Diese Helferkreise benötigen unbedingt die gezielte kommunale Unterstützung und Koordination, damit die Hilfe möglichst schnell und sicher dort ankommt, wo sie am dringendsten gebraucht wird“, erklärte Didem Karabulut, die Vorsitzende des Integrationsbeirats der Stadt Augsburg. Sie betont, Geldspenden nur an seriöse und kommunal empfohlene Konten zu tätigen.

Liste von seriösen Hilfsorganisationen und Hilfsvereinen

Durch Geldspenden kann den Menschen in Syrien und der Türkei schnell und mit wenig Aufwand geholfen werden. Eine Auswahl an Hilfsorganisationen und -vereinen, die Spenden sammeln, hat die Stadt Augsburg zusammengefasst:

Die Stadt Augsburg bittet darum, keine Sachspenden zu leisten, weil noch nicht geklärt ist, was in den betroffenen Regionen konkret gebraucht wird. Mit einer Geldspende könnten die benötigten Sachen direkt vor Ort oder in der Nähe eingekauft werden.