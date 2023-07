Münchner Runde live: Wie kann gerechte Familienpolitik gelingen?

Mehr als 500.000 Menschen haben eine Petition unterschrieben, um zu verhindern, dass das Elterngeld für Gutverdiener gestrichen wird. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hatte vorgeschlagen, dass Eltern mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen, das über 150.000 Euro liegt, diese Leistung künftig nicht mehr bekommen sollen. So soll auch die Kindergrundsicherung finanziert werden.

Elterngeld, Ehegattensplitting: Debatten über Familienpolitik

Doch nicht nur über das Elterngeld wird diskutiert, sondern auch über das Ehegattensplitting. SPD-Chef Lars Klingbeil wirbt dafür, es abzuschaffen – dagegen regt sich Widerstand, auch vom Koalitionspartner FDP. Wie kann die Politik sicherstellen, dass das Problem der Kinderarmut bekämpft wird? Wie sieht eine gerechte Familienpolitik aus? Und was bedeutet das für Ehe und Familie?

Die Münchner Runde diskutiert

Darüber diskutieren in der Münchner Runde am 12. Juli 2023 die Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales in Bayern, Ulrike Scharf (CSU), Doris Rauscher (SPD), die Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie, die Sprecherin für Arbeit, Soziales und Familie der FDP-Landtagsfraktion, Julika Sandt, Prof. Sabina Schutter, Vorstandsvorsitzende von SOS Kinderdorf e.V. sowie Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverband VdK Deutschland e.V.

Moderation: Christian Nitsche