Hohe Inzidenz: München zieht ab Ostersonntag Corona-Notbremse

Am Karfreitag meldet das Robert Koch-Institut (RKI) für München eine Sieben-Tage-Inzidenz von 104,3 (Stand 3.08 Uhr). Damit stieg der Wert in der Landeshauptstadt gegenüber dem Vortag (102,7) erneut leicht an.

Für die Stadt bedeutet das: Ab Ostersonntag gilt die sogenannte Corona-Notbremse. Diese sieht unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr vor. Museen und viele Geschäfte müssen wieder schließen, der Einzelhandel muss zurück zu "Click&Collect". Auch Kontakte müssen wieder eingeschränkt werden: nur noch Treffen von einem Haushalt mit einer Person sind erlaubt.

Sieben-Tage-Inzidenz liegt bayernweit bei 104,3

Ein Großteil der bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte hat weiterhin den Inzidenzwert von 100 überschritten. Den höchsten Wert verzeichnet am Freitag der Landkreis Kulmbach mit 336,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche. Auch hier waren die Zahlen gestiegen. Im bundesweiten Vergleich der am stärksten betroffenen Städte und Landkreise bedeutete dies Platz acht. Den niedrigsten Wert im Freistaat hat weiter der Landkreis Schweinfurt mit 32,9. Bayernweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 104,3.