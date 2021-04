Bei Inzidenz über 100: Wann gilt die Corona-Notbremse in Bayern?

Die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt drei Tage in Folge über 100, greift sie Corona-Notbremse. Hat ein Landkreis beispielsweise zwei Tage lang eine 7-Tage-Inzidenz von 101,2 und am dritten Tag sinkt der Inzidenzwert auf 99,9 – dann tritt die Notbremse nicht in Kraft. Wichtig: Es geht um aufeinanderfolgende Tage, ob es jetzt Werktage oder Feiertage sind, spielt keine Rolle – das Virus kennt schließlich auch kein Wochenende.

Liegt die 7-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge über 100, dann ist die zuständige Kreisverwaltungsbehörde gefragt. Sie muss unverzüglich amtlich bekannt machen, dass der Wert drei Tage in Folge zu hoch war und die Notbremse in Kraft treten wird.

Corona-Notbremse: Was bedeutet "unverzüglich"?

Unverzüglich heißt, dass die Kreisverwaltungsbehörde das entweder noch am selben Tag oder am nächsten Tag amtlich bekannt machen muss, so das bayerische Gesundheitsministerium. Egal, ob Wochenende, Feiertag oder ganz normaler Werktag. Und wiederum einen Tag später tritt dann die Corona-Notbremse in Kraft.

Es gibt also zwei Möglichkeiten: Wenn ein Landkreis drei Tage in Folge eine 7-Tage-Inzidenz über 100 hat und die Kreisverwaltungsbehörde das sofort amtlich bekannt macht, tritt die Notbremse an Tag vier in Kraft. Wenn sich die Kreisverwaltungsbehörde dazu entscheidet, noch einen Tag zu warten (der sogenannte Karenztag), tritt sie an Tag fünf in Kraft.

Wie sieht es in München mit der Corona-Notbremse aus?

Der Inzidenzwert in der Stadt München lag jetzt zwei Tage in Folge über 100. Sollte er auch am Karfreitag über 100 liegen, hat die Stadt theoretisch zwei Möglichkeiten: Entweder sie gibt das sofort amtlich bekannt – dann gilt die Notbremse ab Samstag um Mitternacht. Oder sie wartet noch bis Samstag mit der Bekanntmachung – dann gilt die Notbremse ab dem Ostersonntag, 0 Uhr.

Umgekehrt funktioniert das alles übrigens genauso: Liegt die 7-Tage-Inzidenz dann wieder für drei Tage in Folge unter 100, muss die kreisfreie Stadt oder der Landkreis das wieder amtlich bekannt machen. Entweder am gleichen oder am folgenden Tag. Wieder einen Tag später tritt dann die Notbremse außer Kraft.

Corona-Notbremse: Das sind die Maßnahmen

Tritt die Notbremse in Kraft, bedeutet das: zurück zu den Maßnahmen, die in Bayern bis zum 7. März galten – also vor den Corona-Lockerungen. Kontakte werden demnach wieder auf einen Haushalt plus eine weitere Person beschränkt (Ausnahme Kinder bis 14 Jahre). Außerdem tritt die nächtliche Ausgangssperre wieder in Kraft - sie gilt dann von 22 bis 5 Uhr.

Der Einzelhandel darf nur noch per "Click&Collect" verkaufen. Ausgenommen sind wie bisher Läden, die für die tägliche Versorgung unverzichtbar sind wie Lebensmittelgeschäfte oder Apotheken.

Schüler müssen dann wieder in den Distanzunterricht – mit Ausnahme der Abschlussklassen, die gehen in den Wechselunterricht oder haben Präsenzunterricht mit Mindestabstand. Kitas dürfen nur noch eine Notbetreuung anbieten.