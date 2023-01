Öffentliche Thermen in Niederbayern bald wieder im Regelbetrieb

Die öffentlichen Thermen in Niederbayern sollen bald schon wieder das volle Programm anbieten können. Auch sie hatten zuletzt wegen der Energiekrise nicht alle Attraktionen in vollem Umfang geöffnet.

Seit Juni des vergangenen Jahres gilt die Alarmstufe des "Notfallplans Gas" der Bundesnetzagentur. Doch nun zeichnet sich eine deutliche Entspannung in der Versorgungssicherheit ab. "Die gravierende Änderung der Rahmenbedingungen und Bewertung der wichtigsten Indikatoren ermöglichen uns eine schnelle Rückkehr zum Regelbetrieb", freut sich der Verbandsvorsitzende der Bäderzweckverbände und Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich.

So schnell wie möglich zurück zum Vollbetrieb

Schon am 20. Januar sollen in den anberaumten Verbandsversammlungen entsprechende Beschlüsse gefasst werden. Der Verbandsvorsitzende der Bäderzweckverbände der Kaiser-Therme Bad Abbach, Limes-Therme Bad Gögging, Europa Therme Bad Füssing, Wohlfühl-Therme Bad Griesbach und der Rottal Terme Bad Birnbach schlägt vor, die durch die Energiekrise bedingten Angebotseinschränkungen in den öffentlichen Thermen Niederbayerns schnellstmöglich aufzuheben.

Ein halbes Jahr im Krisenmodus

"Es tut gut, nach einem halben Jahr im intensiven und für alle kräftezehrenden Krisenmodus, in den Regelbetrieb zurück zu finden und sich ganz auf das gesundheits- und erholungsspendende Angebot für die Gäste konzentrieren zu können", so der strategische Geschäftsführer der Thermengemeinschaft, Franz Altmannsperger. Auch im laufenden Jahr stehe die weitere Umsetzung der strategischen Neuausrichtung der niederbayerischen Thermengemeinschaft ganz im Mittelpunkt der Aktivitäten.