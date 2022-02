Münchner S-Bahn-Stammstrecke am Wochenende gesperrt

Wer am Wochenende in der Münchner Innenstadt unterwegs ist und auf die S-Bahn setzt, muss womöglich erneut umplanen: Die Stammstrecke ist von Freitag, 22.30 Uhr, bis Montag, 4.40 Uhr, gesperrt.

Alternativen mit Bus, U-Bahn und Tram

Zwischen Ostbahnhof und Hackerbrücke geht fast gar nichts. Die Linien beginnen oder enden vorzeitig und legen auf ihren Fahrten auch nicht an allen Haltestellen einen Stopp ein. Die S 8 wird über den Südring umgeleitet. Fahrgäste in der Innenstadt können aber auf Ersatzbusse, die U-Bahn-Linie U 5 oder die Tram 19 ausweichen. Diese ist ohnehin parallel zur Stammstrecke unterwegs – und das an diesem Wochenende auch öfter als sonst.

Neue Schienen für den Tunnel

Die S-Bahn-Stammstrecke in München gilt als eine der meistbefahrenen Strecken in Europa. In Spitzenzeiten fährt dort alle 90 Sekunden eine S-Bahn je Richtung. Entsprechend strapaziert sind die Schienen. Auf insgesamt neun Kilometern werden sie ausgetauscht. Vergangenes Wochenende ging es los. Bis zum Betriebsbeginn Montagfrüh soll nun alles erledigt sein, so dass der Betrieb nach den derzeitigen Planungen wieder normal laufen sollte.

Arbeiten auch außerhalb der Stammstrecke

Gearbeitet wird am Wochenende auch auf zwei S-Bahn-Strecken außerhalb des Tunnels. Das bedeutet Schienenersatzverkehr bei der S7 zwischen Perlach und Giesing sowie einen ausgedünnten Takt bei der S3 zwischen Holzkirchen und Ostbahnhof, wo aber zusätzlich auch Busse verkehren. Diese Einschränkungen gelten am Samstag und Sonntag jeweils von sechs bis 16 Uhr.