München prüft Standorte für Hoch-Radwege

Überlegungen für aufgeständerte Radwege, die Radler sozusagen über die Autos hinweg schneller vorwärtskommen lassen, werden jetzt in München wieder diskutiert.

CSU und SPD an Hoch-Radwegen interessiert

Nachdem Ministerpräsident Markus Söder (CSU) diese Hoch-Radwege bei einer Veranstaltung am Montag ins Gespräch gebracht und auch finanzielle Unterstützung des Freistaats in Aussicht gestellt hat, ist auch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) umgehend aktiv geworden: Er hat das städtische Mobilitätsreferat eingeschaltet, damit man sich dort weitere Gedanken macht, wo solche Radwege vorstellbar wären.

Standorte in München sollen geprüft werden

Die Vorschläge zu den möglichen Standorten der Hoch-Radwege sollen dann umgehend ins bayerische Verkehrsministerium geschickt werden. "Ich bin sehr gespannt auf die Antwort", so der OB. Er freue sich jedenfalls sehr über die Aussage des Ministerpräsidenten, wonach die Staatsregierung sich an der Finanzierung von innovativen Radwegen in München beteiligen wolle.

Hoch-Radwege in Kopenhagen und Eindhoven

Vorbilder für Hochradwege gibt es etwa in Kopenhagen in Dänemark und im niederländischen Eindhoven. Auch in der bayerischen Landeshauptstadt gab es in der Vergangenheit schon ähnliche Überlegungen – zum Beispiel im letzten Kommunalwahlkampf der CSU.