ICE kollidiert in München mit Granitblock - Keine Verletzten

Unbekannte haben am Montag in München einen mehr als 50 Kilogramm schweren Granitblock auf die Gleise der Strecke nach Augsburg gewuchtet. Ein ICE prallte trotz Schnellbremsung in das Gesteinsbruchstück, verletzt wurde niemand.