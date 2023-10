Überzeugender DFB-Sieg: Nagelsmann-Debüt macht wieder Hoffnung

Guter Kombinationsfußball nach der Pause wird belohnt

Gündogan eröffnete auch den Chancenreigen im zweiten Durchgang. Erst schloss er selbst ab (46.), dann legte er auf Füllkrug ab, dessen Schuss US-Torhüter Matt Turner aus dem kurzen Eck kratzte (49.). Deutschland nun mit mehr Kontrolle und Ballsicherheit im Mittelfeld. Die USA kamen dagegen nur noch sporadisch in die Nähe des deutschen Kastens.

Die 2:1-Führung war nun eine Frage der Zeit. In der 58. Minute war es dann wirklich so weit: Wirtz legte direkt auf Füllkrug ab, der nicht im Abseits, aber plötzlich alleine vor Turner stand und trocken zur Führung einschoss. Jetzt lief der Ball richtig gut, die Kombinationen klappten, und das in Serie. Nur drei Minuten klingelte es schon wieder im US-Kasten – diesmal durfte sich Jamal Musiala als Torschütze feiern lassen (61.) – der Lohn für nun schönen Kombinationsfußball, wie man ihn von einer deutschen Nationalmannschaft lange nicht mehr so gesehen hat.

Chris Führich gibt Nationalmannschaftsdebüt

Das 3:1 wirkte wie die Vorentscheidung in diesem Test. Das DFB-Team hatte weiter alles im Griff. Nagelsmann gab deshalb weiteren Spielern die Chance, sich zu zeigen. Niklas Süle, Julian Brand, Leon Goretzka, später auch noch Kai Havertz, Thomas Müller und als Debütant Chris Führich vom VfB Stuttgart bekamen ihre Einsatzminuten, was auch darauf schließen lässt, wer bei Nagelsmann nah dran ist an der Startelf. Die konnte in Hartford aber überzeugen und dürften sich eine gute Ausgangsposition für die kommenden Wochen und Monate erkämpft haben.