Modellprojekt: In Teilzeit gegen den Pflegenotstand

Es ist ein Begriff, der drohend über den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen schwebt: der Pflegenotstand. Ein Problem, das sich seit Beginn der Corona-Pandemie weiter verschärft hat. Während die Zahl der Patienten zunimmt, steigt in der Pflege stellenweise der Anteil derer, die das Handtuch werfen - so auch in Landshut, wo seit April dieses Jahres überdurchschnittlich viele Pflegekräfte ihre Kündigung eingereicht haben.

Eine Arbeit, die einen "Sinn" ergibt

Ebenfalls seit April läuft im Raum Landshut ein Modellprojekt, das genau dieser Entwicklung entgegensteuern soll: Der dort ansässige Kompetenzverbund für Ausbildung in der Pflege bietet als einzige Institution in Bayern eine vierjährige Teilzeitausbildung zur Pflegefachkraft an. Insgesamt 34 Partner aus der Region nehmen an dem Projekt teil. Darunter auch die Lakumed Kliniken, zu denen das Krankenhaus Landshut-Achdorf gehört - eine der Einrichtungen, in denen Melanie Reichert ihre Ausbildung absolviert.

Sie ist 32 Jahre alt, Mutter einer dreijährigen Tochter und seit einem halben Jahr angehende Pflegefachfrau. Während der vier Jahre langen Ausbildung fallen 25 Stunden pro Woche dafür an. Früher war sie Fitnesstrainerin, dann kam Corona, ein Umzug mit ihrer Familie und die Frage, worauf es für sie im Berufsleben ankommt. "Ich brauche eine Arbeit, die sinnstiftend ist", erzählt Reichert. "Eine Arbeit, die mir auf dem Heimweg das Gefühl gibt: Was ich jetzt gemacht habe, ergibt einen Sinn."