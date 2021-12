Verpflichtende Pflegeausbildung für Schulabgänger gefordert

Gut zehn Jahre ist es her, seit in Deutschland die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Im BR-Interview schlägt der Landshuter Landrat Peter Dreier (FW) nun eine Alternative vor: eine verpflichtende Grundausbildung in der Pflege für Schulabgängerinnen und Schulabgänger.

Die Corona-Pandemie habe gezeigt, welcher Notstand in der Pflege herrsche. Jetzt brauche es innovative Lösungen, um gegenzusteuern.

Alternde Gesellschaft braucht Pflegekräfte

Einerseits würde dieser Schritt die notwendigen Voraussetzungen schaffen, um im Katastrophenfall auf einen grundausgebildeten Personenkreis zurückgreifen zu können, erklärt Dreier. "Auf der anderen Seite würden wir eine Vorsorge für die demographische Entwicklung treffen. Wir haben eine alternde Gesellschaft, dafür braucht es Pflegekräfte."

Angesichts der "Misere in den Krankenhäusern und Pflegeheimen" sei der Ansatz der Pflegegrundausbildung "nicht weit hergeholt". Dreier setzt außerdem darauf, dass Pflegeberufe über diesen Weg mehr Aufmerksamkeit erhalten könnten: "Vielleicht bleiben dann auch einige von der Grundausbildung nach der Schule in diesem wunderschönen Beruf und orientieren sich in diese Richtung."

Bundesregierung soll tätig werden

Das Konzept, so Dreier, sei auch langfristig erfolgversprechend: Bestimmte Grundkenntnisse verlerne man nie, außerdem könne der neueste Kenntnisstand in der Pflege durch verpflichtende Auffrischungskurse sichergestellt werden.

"Das wäre ein Modell für das Zivildienstleben, vor allem aber für die Gesellschaft", sagt Dreier. "Ich sehe hier großes Potenzial und eine Anregung für die neue Bundesregierung, in diesem Bereich tätig zu werden."