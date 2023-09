Mobilitätswende: Bayern braucht mehr Radwege

Sie werden immer mehr: Radfahrerinnen und Radfahrer in Bayern. Ob zur Arbeit, Uni, Schule oder zum Sport. Staus, Parkplatzsuche, überfüllte Busse und Bahnen lassen die Menschen umdenken. Oft ist man mit dem Rad schneller und unabhängiger.

Die letzte repräsentative Umfrage "Fahrrad-Monitor" im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums zeigte bereits: Radeln in Bayern boomt. In Zukunft will die Hälfte der Menschen im Freistaat im Alter zwischen 14 und 69 Jahren das Fahrrad häufiger nutzen. Damit liegt Bayern über dem gesamtdeutschen Durchschnitt. Danach folgt die Fortbewegung zu Fuß und mit dem Auto. Die Auswertung der Befragung für den Fahrrad-Monitor 2023 läuft derzeit noch.

BR24-Umfrage: Münchens Radwege sind gut, könnten aber besser sein

"Ich fahre schon jetzt weniger mit dem Auto, weil die Parkplatzsituation einfach immer schlechter wird", berichtet ein junger Familienvater BR24. Er findet, dass Münchens Radwege immer besser werden. Die bayerische Landeshauptstadt hat nach eigenen Angaben deutschlandweit die meisten Fahrradstraßen. Dazu kommen 1.200 Kilometer Radwege. Allerdings gibt es insgesamt nicht genug Radwege, meint ein anderer Radler. "Der Isar-Highway ist schon ziemlich gut befahren und da ist teilweise zu viel los."

Das größte Problem: Die vorhandenen Radwege in München sind oft zu schmal und nicht ausreichend vor den Autos geschützt. "Es wäre sehr schön, wenn die Radwege ein bisschen breiter und deutlicher von den Straßen abgetrennt werden", sagt ein weiterer Radfahrer. Oft fahre die Angst mit, dass sich plötzlich eine Autotür öffnet.

Radfahrerin Susanne Platzer pendelt fast 20 Kilometer mit dem Rad und hat ihr Auto inzwischen abgeschafft. Sie ärgert sich über Münchens Radwege: "Die meisten enden irgendwo im Nirwana. Rechts, links abbiegen, ganz schwierig. Irgendwie werde ich dafür bestraft, dass ich mit dem Rad fahre anstatt mit dem Auto."

Habenschaden: "In München jahrelang nur an die Autofahrer gedacht"

Münchens Radwege müssen also besser werden. Das weiß auch die Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden. Jahrelang sei nur an die Autofahrer gedacht worden, sagt die Grünen-Politikerin. Jetzt sei die Zeit reif für die Verkehrswende: "Die vergangenen Jahrzehnte waren wirklich unter dem Fokus in der Verkehrsplanung der autogerechten Stadt. Das hat sich nun aber überholt."

München plane und baue gerade kräftig aus. "Es muss sich ein Radwegenetz über die ganze Stadt legen. Das ist eine riesengroße Herausforderung, weil wir immer in den bestehenden Verkehrsraum eingreifen müssen." Das Ziel der Stadt: Die Radwege sollen breiter, sicherer, komfortabler werden.

In München ist der Radverkehr um ein Drittel gestiegen

Denn immer mehr Münchnerinnen und Münchner steigen aufs Rad – das ganze Jahr und auch bei schlechtem Wetter. Das zeigen Verkehrsdaten des Mobilitätsreferats der Stadt. Danach ist der Radverkehr um ein Drittel gestiegen. Verglichen wurde das erste Halbjahr 2019 mit dem ersten Halbjahr 2023. Im gleichen Zeitraum ist der Autoverkehr um fünf Prozent gesunken. München hat nach dem Radentscheid einen klaren Auftrag erhalten, so die Zweite Bürgermeisterin.

"Die Leute wollen mehr radeln", stellt Katrin Habenschaden fest. Sie möchte die Radfahrer aber nicht gegen die Autofahrer ausspielen – oder umgekehrt. Denn die meisten sind alles: mal Fußgänger, mal Radfahrer und dann wieder Autofahrer oder U-Bahn-Fahrer. "Das ist auch die Zukunft der Mobilität. Wir werden uns immer über die Verkehrsmittel aufteilen."

Mehr Radwege für ganz Bayern

Auch in anderen Regionen Bayerns sind Radwege im Bau oder frisch fertig. Zum Beispiel zwischen Aiterhofen und Straubing in Niederbayern, Geslau und Colmberg in Mittelfranken, von Lenggries nach Bad Tölz in Oberbayern sowie der Pendlerradweg Isar-Vils-Donau.

Bis 2030 sollen 1.500 Kilometer neue Radwege entstehen. Das sieht das neue bayerische Radgesetz der bayerischen Staatsregierung vor. Bestehende Förderprogramme für Kommunen hat das Verkehrsministerium aufgestockt. Das Ziel: ein landesweit durchgängiges Radverbindungsnetz, um auch auf dem Land einige Lücken zur nächsten Haltestelle des ÖPNV zu schließen.

"Radfahren ist hipp": Elf Prozent Radverkehrsanteil am Gesamtverkehr

Denn: Mehr als 80 Prozent der Menschen in Bayern besitzen ein Fahrrad. "Radfahren ist hipp zurzeit", sagt Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU). Da sei es die vergangenen Jahre deutlich vorangegangen – auch dank E-Bike-Boom. Wenn es nach den Plänen des Verkehrsministeriums geht, soll in zwei Jahren jeder fünfte Weg in Bayern mit dem Rad zurückgelegt werden. "Die Leute sind bereit, da entsprechend umzusteigen. Und von daher wollen wir deutlich vorankommen." Die Staatsregierung wolle die vernetzte Mobilität.

Kritik vom ADFC: Bayern zu langsam beim Ausbau der Radwege

"Mehr Radwege – und das schnell", fordert der ADFC Bayern, Initiator des Radentscheids Bayern, schon seit langem. Der Fahrrad-Club kritisiert das neue Radgesetz der bayerischen Staatsregierung vom Juli 2023 als unzureichend. Das einzig konkrete Ziel für die Radinfrastrukur im Gesetzestext sind 1.500 Kilometer neue Radwege bis 2030, so der ADFC Bayern. Umgerechnet müssten so aber in jeder bayerischen Gemeinde 91 Meter Radweg gebaut werden – pro Jahr! Bayern hinkt da deutlich hinterher, sagt Bernadette Felsch, Vorsitzende des ADFC Bayern.

Dagegen argumentiert das Bayerische Verkehrsministerium: Der Freistaat sei schließlich nur zuständig für den Ausbau der Radwege an Bundes- und Staatsstraßen. Außerdem sei Bauen teuer geworden. So kostet laut Verkehrsminister Bernreiter ein Kilometer Radweg mindestens 600.000 Euro.

Radwege für Touristen und Pendler

Zumindest die Touristen in Bayern sind von den Radwegen begeistert. Laut der ADFC-Radreiseanalyse ist Bayern in diesem Jahr erneut zum beliebtesten Radland gewählt worden.

Dagegen sind die einheimischen Fahrradpendler unzufrieden. Das zeigt der ADFC-Fahrrad-Klima-Test aus dem vergangenen Jahr. Der Freistaat sei fahrradunfreundlich. Alltagsradfahrer haben Bayern die Note 4 gegeben. Danach sind die Hauptprobleme: mangelndes Sicherheitsgefühl und zu schmale Radwege in Bayern.