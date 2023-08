Mit Söder an der Spitze: BR-Radltour fährt nach Bruckmühl

Murnaus Bürgermeister Rolf Beuting wirkt fast ein bisschen wehmütig, als er den 1.000 Radlern zuwinkt, die sich am Montagvormittag auf den Weg nach Bruckmühl machen. Am Abend zuvor waren auf dem Murnauer Festplatz 6.000 Menschen beim Konzert von 80er-Ikone Nik Kershaw und hatten für euphorische Stimmung gesorgt.

Söder: "Wer braucht Tour de France, wenn es Radltour gibt?"

Auf den ersten der 92 Kilometer hatten die die Hobbysportlerinnen und –sportler einen prominenten Mitstreiter: Ministerpräsident Markus Söder nahm sich auch in diesem Jahr wieder die Zeit für "eine der wichtigsten Veranstaltungen in Bayern", wie er es nannte. Gut gelaunt sagte Söder: "Wer braucht die Tour de France, wenn es die Radltour gibt? Es ist ein Riesenspaß, eine sportliche Betätigung und eine enge Bindung an das Land. Das finde ich eine tolle Geschichte."

Etappe von Murnau über Valley nach Bruckmühl

Die Etappe von Murnau über Valley nach Bruckmühl war das längste Teilstück der 32. BR-Radltour und verlangte den Teilnehmern alles ab. Der Empfang im Zentrum von Brückmühl entschädigte die Radler dann aber für alle Strapazen. 1.200 Menschen wurden zunächst von den Kunstradlern von "Soli Bruckmühl" unterhalten und jubelten, schrien und klatschten, als das Fahrerfeld erschöpft, aber glücklich durch den Zielbogen fuhr.

Am Abend standen mit Felicia Lu und Malik Harris zwei Nachwuchskünstler aus Bayern auf der Bühne. Der Eintritt war, wie immer bei der Radltour, frei.

Zwei Konzertabende in Traunstein

Am Dienstag geht es für die Fahrerfeld weiter nach Traunstein. Mittagspause machen die Radler ganz idyllisch in Bernau am Chiemsee.

Am Zielort Traunstein wird es zwei Konzerte geben. Zuerst Lena Meyer-Landrut, präsentiert von Bayern 3, und am Mittwoch dann Michael Patrick Kelly für Bayern 1. Nach diesen beiden Konzerten verlässt die BR-Radltour Oberbayern und fährt zu den niederbayerischen Zielorten Pfarrkirchen und Vilshofen, wo die Tour am 4. August zu Ende geht.