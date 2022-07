Drachenfeuer und 80er-Party: BR-Radltour startet in Cham

In der Oberpfälzer Stadt Cham startet am Sonntag die diesjährige BR-Radltour. Sie dauert bis zum 5. August und führt in sechs Etappen auch durch die Städte Landau an der Isar, Freising, Aichach, Dietfurt und Gunzenhausen.

Erst Gymnastik, dann Radeln durch die Regentalauen

Cham ist Auftakt und Ziel des insgesamt 500 Kilometer langen Rundkurses, den die Teilnehmer komplett, aber auch nur teilweise mitmachen können. Zum Auftakt in Cham gibt es am Sonntag gegen 8.15 Uhr erst Aufwärmgymnastik, Briefing und Begrüßung. Danach radeln die Teilnehmer in einer ersten 25-Kilometer-Etappe durch die Regentalauen. Das ist ein wunderschönes, weitläufiges Auwiesengebiet am Fluss Regen, gleichzeitig ein großes Naturschutzgebiet und für die Radler noch nicht sehr anstrengend, da es völlig eben liegt.

Drache erwartet die Teilnehmer der BR-Radltour

Die zweite Tagesetappe führt dann über 55 Kilometer zur Mittagspause in die Grenzstadt Furth im Wald. Attraktion dort: Der große Festspieldrache wird feuerspeiend, flügelschlagend und mit lautem Gebrüll vorgeführt. Zurück in Cham können alle Radltag-Teilnehmer am Abend bei freiem Eintritt Live-Musik im städtischen Stadion genießen. Es spielen die Bayern1-Band und die "80s Pioneers". Gefeiert wird eine "riesige 80er-Jahre -Party".