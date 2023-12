Mit Gummistiefeln gegen Kürzungen - Bauern protestieren

Landwirte haben mehrere Paare gebrauchter Gummistiefel in die Rosenheimer Fußgängerzone gestellt - als Zeichen ihres Protests unter dem Motto: "Wir stellen die Gummistiefel vor die Tür!" Sie demonstrierten damit gegen die angekündigte Streichung von Agrarsubventionen.

Eiskalt erwischt

Diese hätten die Landwirte eiskalt erwischt, sagt der Rosenheimer Kreisobmann Josef Andres, der scharfe Kritik an der Ampel-Regierung in Berlin übt. Die Streichung der Agrarsubventionen brächten das Fass für die Landwirte nun zum Überlaufen. "Es reicht!", war auf Plakaten zu lesen und "Kein Geld mehr da für Landwirte, aber für alles andere und jeden auf der Welt".

Bereits am Freitag hatten in München rund 130 Landwirte vor den Landesgeschäftsstellen der Grünen, der FPD und der SPD mit ihren Traktoren protestiert. Die Ampel-Koalition will die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel streichen und außerdem Kfz-Steuer auch für Traktoren, Mähdrescher und Erntemaschinen erheben.

Für einen durchschnittlichen Bauernhof bedeuteten die Steuerpläne Zusatzkosten von über 6.000 Euro pro Jahr, so der Sprecher des Bayerischen Bauernverbandes, Markus Drexler in München.

Am Montag mit Bussen nach Berlin

Man werde weiterkämpfen und das mit Hoffnung, so der Rosenheimer Kreisobmann Andres am Samstag in Rosenheim. Er kündigte an, dass am Montag drei Busse aus Oberbayern Richtung Berlin fahren werden, damit sich die Landwirte aus der Region am dortigen Protest beteiligen könnten.