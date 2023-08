Mit "gscheidn" Schuhen aufs Rosenheimer Herbstfest

Die fünfte Jahreszeit steht wieder an in Rosenheim. Bis zum 10. September werden rund eine Million Besucher erwartet. Wichtig sind: Gute Schuhe!

Nicht barfuß auf die Wiesn

Nachdem es im vergangenen Jahr vermehrt zu Schnittverletzungen durch zerbrochenes Glas gekommen ist, werden vor allem Wiesnbesucherinnen gebeten, nicht barfuß zu laufen und Schuhwerk mit festen Sohlen zu tragen. Es appellieren sowohl die Stadt Rosenheim als auch der Veranstalter, der Wirtschaftliche Verband. Letzterer hält dünne Schuhe, wie Flip-Flops oder Ballerinas, für nicht geeignet. Sollte es doch zu Verletzungen kommen, hilft das Bayerische Rote Kreuz, das ebenfalls die 16 Tage auf der Festwiese vertreten ist.

Moderate Preisgestaltung

Auch dieses Jahr wirbt Rosenheim mit dem Slogan "Sympathische Wiesn". Der Bierpreis liegt heuer bei 11,80 Euro bzw. 12,30 Euro. Die Fahrpreisgestaltung sei unverändert zu 2022 und liege zwischen 1,50 Euro und 3,50 Euro, teilt der Veranstalter, der Wirtschaftliche Verband, mit. Am Mittwoch findet jeweils ein Familiennachmittag mit vergünstigten Preisen statt. Neu ist die Reservierungszeit in den Bierhochburgen, die nun bereits um 18 Uhr beginnt. Ansonsten locken neue gastronomische Angebote und auch neue Fahrgeschäfte auf die Rosenheimer Wiesn, u.a. gastiert nach über einem Jahrzehnt das Fahrgeschäft "Polyp" wieder in Rosenheim.

Das "dringende Geschäft" und Parkplatznot

Die Stadt Rosenheim appelliert an die Wiesnbesucher, die aufgestellten WC-Container im Umfeld der Festwiese zu nutzen. "Wildbieslern" droht ein Bußgeld von 100 Euro plus 25 Euro Verwaltungsgebühr. Für alle, die mit dem Auto nach Rosenheim kommen: Achtung, es wird konsequent abgeschleppt, z.B. wenn man im Halteverbot steht. Am besten wäre es, mit dem ÖPNV anzureisen, z.B. mit der Bayerischen Regiobahn. Wer dort mit dem "Guten Tag Ticket" von Montag bis Mittwoch zum Herbstfest kommt, erhält ein Biermarkerl und eine Freikarte für ein Fahrgeschäft gratis. Änderungen gibt es beim Rosenheimer Nachtverkehr: Dieser fährt die Wiesnbesucher zwischen 0.30 Uhr und 1 Uhr. Früher fuhren die Busse am Wochenende dagegen bis 4 Uhr, was aufgrund Personalmangels aber nicht mehr möglich ist. Wer also bis in die Puppen feiern möchte, sollte vorher klären, wie er gut und sicher wieder heimkommt.

16 Wiesntage liegen vor Rosenheim

Das Rosenheimer Herbstfest beginnt mit dem großen Einzug der Brauereien und Wiesnwirte am Samstag (26. August) um 11 Uhr. Der Anstich in den beiden Bierhochburgen erfolgt um 12 Uhr durch Rosenheims Oberbürgermeister Andreas März und Landrat Otto Lederer. Bis zum 10. September hat die Wiesn täglich von 11 Uhr bis 23.30 Uhr geöffnet, letzter Ausschank ist um 23 Uhr. Am ersten Wiesnsonntag findet das traditionelle Erntedankfest mit Festzug durch die Innenstadt statt. Auch das große Brilliantfeuerwerk am zweiten Wiesndonnerstag steht wieder auf dem Festprogramm.