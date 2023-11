Misshandlungsvorwurf in Kita: Verfahren eingestellt

Der Vorwurf klang dramatisch: Seit Mai ermittelte die Staatsanwaltschaft Würzburg gegen drei Kindergarten-Erzieherinnen aus dem unterfränkischen Willanzheim (Lkr. Kitzingen) wegen des Verdachts der Misshandlung von Schutzbefohlenen. Doch nun wurde das Verfahren eingestellt, wegen eines "nicht hinreichenden Tatverdachts". Das bestätigte die Staatsanwaltschaft am Freitag dem BR. Zuerst hatte die Main-Post über die Einstellung des Verfahrens berichtet.

Es sei nicht nachzuweisen, dass das Verhalten der Erzieherinnen strafrechtlich relevant war, begründet Oberstaatsanwalt Thorsten Seebach die Entscheidung. Unter anderem, so die Ausgangslage, sollten die Erzieherinnen Kinder grob angefasst haben. So seien Kinder an den Ohren gezogen worden und es habe "Patscher auf die Hände" gegeben. Ob die Kinder aber Schmerzen erlitten, sei aber bis zuletzt unklar geblieben, so Seebach. Verletzungen seien nicht dokumentiert.

Aufwendige Ermittlungen nötig

Zusätzlich erschwert worden seien die Ermittlungen durch das Alter der betroffenen Kinder. Sie waren offenbar nicht älter als drei Jahre und konnten nicht vernommen werden. Die lange Dauer der Ermittlungen erklärt Seebach damit, dass sie sehr umfangreich und aufwändig gewesen seien.

Die drei Erzieherinnen waren seit Aufkommen der Vorwürfe suspendiert. Wie es jetzt weitergeht und ob die Mitarbeiterinnen wieder im Kindergarten arbeiten, das entscheidet sich nach Gesprächen zwischen der Kirchenstiftung, Ordinariat und Landratsamt. Das erklärte das Erzbistum Bamberg, das über die Kirchenstiftung Willanzheim Träger des Kindergarten ist.