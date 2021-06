Ehemalige Heimkinder - vergewaltigt und weitergereicht?

Als Kind ist Robert Waldheim durch die Hölle gegangen, sagt er. Der Mann heißt eigentlich anders, sein Name wurde zu seinem Schutz geändert. Einst führte er erfolgreich eine Autowerkstatt mit über 60 Mitarbeitern. Bis vor ein paar Jahren seine Erinnerungen zurückkamen. Die Erinnerungen an seine Zeit in der Villa Maffei in Feldafing, einem Kinderheim in Trägerschaft des Paritätischen Wohlfahrtverbandes.

Mehrere Wochen im Keller

Er äußert schwere Vorwürfe gegen Heimpersonal und Geistliche.

"Also die beiden Heimleiterinnen waren die schlimmsten. Die haben uns manchmal wöchentlich in den Keller gesperrt. Damit wir auch verfügbar sind für andere Leute, die uns sexuell an die Wäsche gegangen sind. Dazu hat auch der Dorfpfarrer gehört." Robert Waldheim, ehemaliges Heimkind

Er sei an verschiedene Orte und an verschiedene Personen verteilt worden. Immer wieder sei er missbraucht und vergewaltigt worden.

So zum Beispiel nach der Einweihung der Heilig-Kreuz-Kirche in Feldafing 1965, als er und weitere Kinder Pfarrern rund um den Starnberger See mitgegeben worden seien.