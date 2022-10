Mindestlohn für Saisonarbeiter: Bauern kündigen höhere Preise an

Der neue gesetzliche Mindestlohn von 12 Euro gilt auch für alle Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft und im Gartenbau. In Bayern profitieren davon laut Landwirtschaftsministerium etwa 60.000 Saisonarbeitskräfte, die in der bayerischen Landwirtschaft zum Beispiel Spargel stechen oder Kartoffeln ernten. Für Bauern, die Saisonarbeitskräfte beschäftigen, bedeutet das höhere Ausgaben – und für die Kunden wohl höhere Produktpreise.

Druck auf kleinere und mittlere Betriebe wird stärker

Bauern in der Oberpfalz erklärten auf BR-Anfrage, dass sie grundsätzlich bereit seien, höhere Löhne zu zahlen. Sie hoffen jedoch, dass die Verbraucher auch bereit sind, höhere Produktpreise zu bezahlen.

Bio-Gemüsebauer Elmar Alt aus Barbing im Kreis Regensburg erklärt: "Man muss halt schauen, dass man die erhöhten Kosten wieder reinwirtschaften kann. Im Endeffekt bräuchte man höhere Produktpreise." Das sei aber im Moment schwierig, weil der Druck, Lebensmittel günstig zu halten, groß sei, so der Betriebsleiter vom Biohof Deinhart.

Er finde auf jeden Fall auch, dass Menschen fair verdienen sollen. Doch mit der Erhöhung des Mindestlohns werde der Druck nun vor allem auf kleinere Betriebe stärker. Großbetriebe könnten gestiegene Kosten besser verkraften.