Deutschland - Kolumbien | 30.7., 11.30 Uhr | Livereportage

Nach dem überzeugenden Sieg gegen Marokko ist für die DFB-Frauen der Start in die WM in Australien und Neuseeland geglückt. Mit einem Sieg gegen Kolumbien soll nicht nur der Favoritenstatus bestätigt werden, sondern vor allen Dingen die Grundlage für eine gute Ausgangsposition im Achtelfinale geschaffen werden. BR24Sport überträgt das Spiel am Sonntag, 30.07., ab 11.30 Uhr in der Livereportage zum Hören.