Fischmangel in Bayerns Flüssen: Dringender Handlungsbedarf

Wiederansiedlung nur "punktuelle Maßnahme"

Für heute plant Dominik Bernrolle mit seinem Team 3.000 Fische in die Isar einzusetzen. Zwischen einem und zwei Jahren sind sie alt, wurden in einer Zuchtanlage großgezogen. Dominik Bernrolle misst die Temperatur: Kann der Besatz wie geplant stattfinden? Bernrolle misst die Temperatur und vergleicht: Der Unterschied zwischen der Isar und dem Wasser in den Behältern der Fische beträgt lediglich ein Grad - gute Voraussetzungen, die Fische können ins Wasser gelassen werden. Zwar merkt Bernrolle ihnen den Stress der Umsiedlung an, doch nach wenigen Augenblicken ist es bereits geschafft. "Das macht Spaß und man hat auch immer das Gefühl, man tut was Gutes," zeigt er sich erleichtert. Der Gewässerökologe freut sich bereits darauf, die Frauennerflinge zu einem späteren Zeitpunkt wiederzuentdecken.

Doch Bernrolle macht auch klar, dass das Besetzen von bedrohten Fischarten nur eine "punktuelle Maßnahme" sei, denn: "Man braucht keine Fische aussetzen, wenn das Habitat nicht passt, weil wenn der Lebensraum nicht passt, kann man die Arten nicht halten. Und dann ist man schnell bei einer Situation, in der man immer wieder besetzt, ohne Erfolg, und das macht keinen Sinn." Wie viele Fische am Ende überleben, lässt sich vorab nicht einschätzen.

Fischmangel mit Renaturierung entgegenwirken

Die Stelle, die Bernrolle für heute ins Auge gefasst hat, bietet sich theoretisch gut an: Viel Sauerstoff im Wasser, nicht zu starke Strömung und gleichzeitig ruhige Kiesflächen, ideal zum Laichen. Kein Zufall: Vor einigen Jahren wurde hier bei Ismaning eine aufwendige Renaturierung durchgeführt. In Deggendorf, etwa 120 Kilometer flussabwärts, wird derzeit die Isar in einer Renaturierungsmaßnahme in den früheren Zustand zurückversetzt. In den Sommermonaten pausieren die Maßnahmen, auch wegen des Artenschutzes.

Was es bereits gebracht hat, will Gerald Zauner heute mit dem Team von Kontrovers - Die Story prüfen: Mit einem speziellen Boot werden in unterschiedlichen Abschnitten des Flusses elektrisch Fische gefangen. Dabei werden die Fische kurzzeitig betäubt. Das Monitoring-Team wiegt sie, misst sie und lässt sie anschließend wieder frei. An begradigten Stellen in der Isar zeigt sich: Blaunasen und Aitel werden gefunden, aber Jungfische gibt es so gut wie keine. Kein überraschendes Ergebnis für den Fischökologen Zauner: "Es gibt keinen Lebensraum dafür im regulierten Flussabschnitt." Findet Zauner dabei laichende Fische, Jungfische und auch gefährdete Arten, wäre das ein gutes Zeichen für die Flusslandschaft an dieser Stelle.

Maßnahmen teuer, aufwendig und langwierig

Laut Landesamt für Umwelt wurden 2020 und 2021 allein 420 Millionen Euro für solche Renaturierungsmaßnahmen, die Gewässerstruktur-Aufbereitung, allein in Bayern investiert. Als Positiv-Beispiel nennt Professor Zauner etwa die Renaturierung bei Landau an der Isar. Er konnte dort bereits in den ersten Monaten danach "massives Laich-Geschehen" feststellen und ist überzeugt, dass "man mittel- und langfristig davon ausgehen kann, dass sich der gesamte Fischbestand erholt." Allerdings ist die Renaturierung von Flüssen extrem aufwendig, teuer und langwierig.

Alleine in Landau an der Isar dauerten die Bauarbeiten rund acht Monate und 200.000 Kubikmeter Erde und Kies wurden bewegt. Das kostete 1,5 Millionen Euro. Angestoßen wurde die "Renaturierung" dort bereits 1991, als man die benötigten Flächen dafür sicherte. Trotzdem: Für Fischökologen wie Gerald Zauner führt kein Weg daran vorbei.