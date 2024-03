Stadt-Umland-Bahn: "Große Chance für die gesamte Region"

Die Metropolregion Nürnberg hat ein klares Bekenntnis für den Bau der seit Langem geplanten Straßenbahn zwischen Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach abgegeben. Die sogenannte Stadt-Umland-Bahn, kurz StUB, sei "eine große Chance für die gesamte Region", heißt es in einer Erklärung, die die Europäische Metropolregion Nürnberg am Dienstagnachmittag (26.03.) veröffentlicht hat. Die StUB sei eine "willkommene Entlastung der Verkehrsachse Nürnberg-Fürth-Erlangen-Bamberg".

StUB ist gut für die Wirtschaft

Die 26 Kilometer lange Straßenbahnlinie verbinde zahlreiche Unternehmen und Wissenschaftsstandorte, die sich "in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in großem Umfang" weiterentwickeln würden. Für Berufspendler wie auch für künftige Beschäftigte, die in die Region ziehen werden, seien "leistungsfähige und komfortable Mobilitätsangebote jenseits des motorisierten Individualverkehrs Mindeststandard", heißt es in dem Papier weiter. Auch sei die Stadt-Umland-Bahn für eine klimafreundliche Mobilität "das wirksame Instrument".

CSU kritisiert geplanten Streckenverlauf auf Bundesstraße

Hintergrund der Erklärung der Metropolregion ist die aktuelle Kritik der Erlanger CSU-Stadtratsfraktion, die sich insbesondere am aktuell geplanten Streckenverlauf auf einer Fahrspur eines Teilstücks der Bundesstraße 4 stört. Nach jahrelanger intensiver Planung steht damit das gesamte Projekt auf der Kippe. Denn die Erlanger stimmen am 9. Juni parallel zur Europawahl in einem Bürgerbegehren über den Bau der StUB ab.

Die Stadt-Umland-Bahn wird seit 2017 von den Städten Erlangen und Herzogenaurach geplant. Insbesondere die dortigen Weltkonzerne Siemens, Schäffler und Adidas unterstützen den Bau der Stadt-Umland-Bahn. In Nürnberg sind die Gleise für die StUB in Richtung Erlangen bereits bis an den Stadtrand ausgebaut.

Verkehrsprojekt mit Signalwirkung

Der Ratsvorsitzende der Europäischen Metropolregion Nürnberg, Peter Reiß (SPD), sprach bei einem am Dienstag kurzfristig anberaumten Medientermin an der derzeitigen Nürnberger Endhaltestelle "Am Wegfeld" von einer Signalwirkung des Projekts "für die Metropolregion insgesamt". Die Metropolregion sei ein kommunaler Zusammenschluss, der für "ein gemeinsames Anpacken und Zupacken in vielen, vielen Belangen" stehe. Ein Verkehrsprojekt wie die StUB sei vor diesem Hintergrund "eine ganz, ganz wichtige Geschichte". Der Metropolregion gehören 23 Landkreise und 11 kreisfreie Städte in Mittel- und Oberfranken sowie Teilen Unterfrankens, der Oberpfalz und Südthüringens an.

Der Wirtschaftsvorsitzende der Metropolregion, Klaus Wübbenhorst, sagte dem Bayerischen Rundfunk, die StUB solle "eine Pulsader der Metropolregion Nürnberg werden". Viele große Wissenschaftseinrichtungen wie auch Industrie und Wirtschaft würden durch sie verbunden. "Darum ist so eine Lebensader total wichtig. Die Leute müssen von A nach B kommen. Und das am besten auch mobil, ohne dass sie das Auto benutzen müssen. Und dazu ist die StUB richtig gut geeignet." Auf die Kritik der Erlanger CSU angesprochen, erklärte Wübbenhorst: "Da bin ich ein wenig verzweifelt, dass an der Stelle jetzt wieder ein Fass aufgemacht wird und diskutiert wird, statt dass gebaut wird."