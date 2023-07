Meilerhütte: Leben und Arbeiten hoch über den Wolken

Gummibärchen und Schokolade nur auf Vorbestellung

Was unten im Tal kein Problem ist, weil der nächste Supermarkt um die Ecke liegt, wird hier oben zur Bewährungsprobe. Hat Marisa Lust auf Schokolade oder Gummibärchen, kann dies nicht so einfach befriedigt werden. Der Weg runter ins Tal dauert Stunden, bis zur nächsten Lieferung per Materialseilbahn dauert es oft zu lang. Da ist die Lust auf Schokolade oder Gummibärchen längst vergangen, sagt Marisa lachend. Für sie ist es kein Problem - so bleibt sie wenigstens schlank.

Doch die Logistik auf über 2.300 Meter Höhe ist nicht zu unterschätzen. Je nach Wetter und Übernachtungsgästen wird die Einkaufsliste geschrieben. Heute bringt die Materialseilbahn Zucker, Mehl, frische Eier und mehrere Säcke Kartoffeln. Ihr Onkel hat die Sachen im Tal gekauft und zur Materialseilbahn gebracht. Ist alles beladen, wird der Korb mit 250 kg Tragkraft nach oben geholt und ins Vorratslager gebracht.

Kein Internet, keine Dusche, nicht mal eine Spültoilette

80 Betten hat die Meilerhütte. An schönen Tagen kommen dann noch viele Bergsteiger und Wanderer, die rasten. Eigentlich betreibt Marisa ein Hotel und ein Restaurant auf 2.300 Meter Höhe, doch die Bedingungen sind herausfordernd. Zwar gibt es seit einigen Jahren - aufgrund einer Photovoltaikanlage - wenigstens Strom. Doch Internet vermissen die Gäste nach wie vor. Marisa erzählt gern, wie Bergsteiger verzweifelt mit dem Handy nach einem Netz suchen, doch hier oben ist Digital-Detox inklusive.

Für die Hüttenwirtin ist das kein Problem, die Monate auf der Hütte lebt sie ganz in ihrer eigenen Welt. Nachrichten aus dem Tal kommen nur spärlich zu ihr, das hat auch ihr Gutes, meint sie. Von klein auf lebt sie den Sommer über auf der Meilerhütte. Schon ihre Eltern haben das DAV-Schutzhaus betrieben. 1974 haben sie die Hütte gepachtet, seit 1994 ist Marisa die Wirtin. Sie erinnert sich noch gut an die Zeit, wo es keinen Strom gab. Nur Taschenlampen sorgten damals im Dunkeln für Licht, doch das ging auch nur begrenzt, weil die Batterien schnell leer waren. Für Marisa ist es auch kein Problem, dass Duschen nur mit einem Eimer geht und die Trockentoilette eher an einen Campingplatz als an ein Hotel erinnert. Doch nicht alle Gäste sehen das so, das Anspruchsdenken sei gestiegen, meint Marisa.