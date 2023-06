Berggipfel und Heidelbeerkuchen: Der Alltag eines Hüttenwirts

Traumhaftes Wetter und Ferien, das bedeutet: Viele Menschen in den Bergen. Für die Hüttenwirte im Allgäu beginnt jetzt die Hochsaison – wie zum Beispiel auf der Alpe Blösse bei Wertach. Eine knappe Stunde dauert der Aufstieg und nach einer überstandenen Wanderung darf die Einkehr nicht fehlen. Für Hüttenwirt Stefan Hartmann heißt das: Ran ans Rührgerät, und das in aller Früh.

Worauf es als Hüttenwirt ankommt

Der Heidelbeerkuchen gehört zu den Favoriten der Gäste auf seiner Alpe, erzählt Stefan Hartmann. Die Bewirtung der Gäste managt er größtenteils allein. Um das Alpvieh kümmert sich sein Bruder, zusätzlich zum heimischen Bauernhof im Tal. Deshalb bleibt Hartmann selbst rund um die Uhr am Berg, jeden Tag. "Du hast Tage, da ist nicht so viel los und an manchen Tagen ist es, als ob ein Bus herfahren würde. Das ist dann eine große Herausforderung. Aber das Wichtigste ist für mich, dass man gut organisiert ist", verrät der Hüttenwirt.

Hüttenwirt: "Das Leben ist mein Traum"

Der gelernte Techniker ist seit 2018 auf der Alpe Blösse, die auf etwas über 1.200 Meter liegt. Der 42-Jährige trägt Vollbart und in der Lippe steckt ein Piercing. Auf dem Kopf hat er einen Hut aus Filz mit getrocknetem Edelweiß und einer großen Greifvogelfeder.

"Das Leben ist mein Traum. Ich mag's gerne, wenn die Leute da sind, aber auch genauso gerne, wenn niemand mehr da ist", erzählt er und fügt hinzu: "Dann sitze ich abends vor der Hütte, schau ins Tal runter und genieß' den Sonnenuntergang. Das ist dann meine Belohnung und dann geh ich selig ins Bett." Dass er nicht weg kann von der Alpe, etwa zu größeren Anlässen, wie Geburtstagen oder Hochzeiten, stört ihn nicht – und auch nicht, dass er jeden Tag Kuchen backen muss.

Der Alltag am Berg braucht Zeitmanagement

Nach dem Backen bereitet der Hüttenwirt die Terrasse vor. Tische und Stühle ausrichten, abwischen und Speisekarte drauf – die sind selbst gemacht. Auch der Kuchen ist eine Eigenkreation, dabei kommt's besonders auf die Streusel an. "Natürlich hab' ich nicht immer Lust drauf, aber, wenn ich dann sehe, wie die Leute den Kuchen essen und wie sie dann hinterher herkommen und sagen, dass es gut war, dann macht man das auch wahnsinnig gerne", erzählt Hartmann. Bis die ersten Wanderer auf der Alpe ankommen, muss alles fertig sein. Der Hüttenwirt hat deshalb einen strengen Zeitplan, sein Vormittag ist durchgetaktet.

So beeinflusst die Inflation das Geschäft der Hüttenwirte

Vor der Saison hat er sich Gedanken gemacht, wie die Menschen wohl die gestiegenen Kosten verkraften und was das für ihn bedeuten wird: "Ich habe jetzt sogar das Gefühl, dass die Leute mehr Wertschätzung eigentlich haben, für die Sachen, wo sie das Geld ausgeben." Für eine gute Brotzeit und den Bergblick auf der Alpe zum Beispiel: "Sie genießen es wahnsinnig und bleiben gerne lange hocken."