Mehrere Menschen bei Maibaum-Unfällen verletzt

Ein umstürzender Maibaum hat im unterfränkischen Amorbach eine Frau und drei Kinder leicht verletzt. Wie die Polizei in Würzburg mitteilte, ereignete sich das Unglück beim Aufstellen des Baums. Demnach kippte er kurz vor seiner Sicherung seitlich weg und fiel zu Boden.

Die Äste des 25 Meter hohen Baums touchierten dabei die 52-jährige Frau und drei Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren. Die Feuerwehr versorgte ihre leichten Verletzungen, bevor sie in nahe Krankenhäuser gebracht wurden. Die Polizei ermittelt.

Tirol: Maibaum stürzt auf "Bergdoktor"-Gasthof

Ein folgenschwerer Maibaum-Unfall ereignete sich am Dienstag in Tirol, dabei wurde ein siebenjähriger Junge schwer verletzt. Das Unglück passierte am Dorfplatz von Going im Bezirk Kitzbühel, den Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer aus der Serie "Der Bergdoktor" kennen. Ein Gebäude, das in der Serie als Gasthof "Wilder Kaiser" zu sehen ist, wurde stark beschädigt.

Nach Angaben der Polizei hatte eine Windböe den Maibaum und den Kran erfasst, der beim Aufstellen im Einsatz war. Der mehr als 30 Meter hohe Maibaum und ein Teil des Krans stürzten zu Boden. Der Siebenjährige wurde nach Polizeiangaben am Fuß und im Gesicht verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. An dem Gebäude wurde ein Teil des Daches und ein Balkon teilweise eingerissen.

Maibaum-Unfälle überschatten den beliebten Brauch

Das Aufstellen der Maibäume ist nach traditioneller Art ein Kraftakt, normalerweise sind an die 50 Helfer oder mehr nötig. Wie in Going kommt inzwischen aber auch häufig ein Kran zum Einsatz. In Unterfranken sprach die Polizei von "schwerem Gerät", mit dem der Baum aufgestellt werden sollte.

Immer wieder überschatten Unfälle den beliebten Brauch. Erst im vergangenen Jahr war im unterfränkischen Obernbreit der Maibaum beim Aufstellen umgefallen und hatte zwei Männer verletzt, einen davon schwer. 2018 brach die Spitze eines Maibaums im mittelfränkischen Treuchtlingen ab und stürzte auf eine junge Mutter. Die 29-Jährige erlitt tödliche Verletzungen.

Mit Informationen von dpa