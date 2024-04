Mit allen Tricks: Wie die Bayern ihren Maibaum bewachen

Stüberltour: Mit dem Reisebus zur Dorfparty

In Aßling ist das Maibaumstüberl noch recht klein: Ein Biertisch, eine Bar. In Alxing, zehn Kilometer weiter, hat der Burschenverein "Radfahrverein Alxing" Platz für 200 Leute. Mehrere Tische, eine Bar, Tanzfläche. An den Samstagen kommt dann die Dorfjugend von anderen Gemeinden. Fünf Reisebusse haben sich für dieses Wochenende angemeldet, erzählt Dominik Dengel. Der Aperol Spritz kostet mit sechs Euro etwas weniger als in einer normalen Wirtschaft. Mit den Einnahmen finanzieren die Veranstalter, Burschenverein und Trachtenverein dann ihr Vereinsleben.

Baumaschinen, Beton und Bewachung - hilft auch nicht immer

In Alxing liegt der Maibaum, eine 36 Meter lange Fichte, nicht direkt neben dem Maibaumstüberl, sondern einige hundert Meter entfernt. Und weil der Baum zu lang ist und über den Stadl hinauschaut, wurde das Stück, das hinausragt, mit einem schweren Metallcontainer gesichert und einem Bauzaun. Wer diesen Baum klauen will, braucht schweres Gefährt. Und dennoch ist es den Nachbarburschen aus Jakobneuharting am Karfreitag bereits gelungen, den Baum zu stehlen. Erstmals in der Geschichte des Vereins.

Stehlen lassen kann positiv sein

Für Brotzeit und Bier als Auslöse haben die Alxinger ihn aber nach ein paar Tagen wiederbekommen. Traditionell hilft dann auch das Dorf, das gestohlen hat, beim Aufbau mit und kommt zur Feier. Deswegen lassen sich manche auch den Baum stehlen. Dann haben sie sicher Unterstützung und Gäste am 1. Mai.

Andere nehmen die Sache aber auch bierernst und arbeiten mit allen Tricks: Versteckter Kamera, Bewegungsmeldern, Baumaschinen oder Autos vor dem Baum, so dass man den Baum gar nicht abtransportieren könnte.

Erst hinterm Ortsschild gilt er als geklaut. Und wenn jemand von der Maibaumwache die Hand drauflegt auf den Stamm, dann gilt er als gerettet. Zu viel Technik würde den Spaß nehmen, sinniert Dominik Dengel.

Bürokratische Auflagen für bayerische Tradition

Auch bei den Aßlingern war der Maibaum schon einmal weg, da hat auch die Kamera nichts gebracht: In der Nacht hätten die Diebe das Maibaumstüberl zugenagelt, sodass die Bewacher nicht hinauskamen, erzählt Monika Schaecke, Zweite Vorsitzende vom Trachtenverein GTEV "D'Atteltaler" Aßling. Den Verein gibt es seit 1884. Eine lange Tradition – Monika Schaecke hat 1979 schon als kleines Kind um den Maibaum getanzt. Damals noch ohne Maibaumstüberl. Die sind erst in den letzten 15 Jahren entstanden.

Bis Ende April gibt es Mottoparties und Stüberltouren. Die Stüberl haben so lange eine Schankgenehmigung auf Zeit, eine sogenannte Gestattung, nach Paragraf 12 des Gaststättengesetzes. Und müssen auch sonst viele Auflagen erfüllen. Von der Versicherung für alle, die am Baum arbeiten bis hin zur Belehrung über das neue Cannabis-Gesetz. Deswegen tun die Einnahmen auch der Vereinskasse gut.