BR24live, 12.25 Uhr: Mehr Deutsch und Mathe, weniger...?

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) sind sich in einem Punkt einig: Weil auch die Pisa-Ergebnisse der bayerischen Schülerinnen und Schüler schlechter geworden sind, soll es an den Grundschulen mehr Deutsch- und mehr Mathematikunterricht geben.

Konkret: in den Jahrgangsstufen eins bis vier je eine Deutschstunde pro Woche mehr, in der ersten und der vierten Klasse je eine Mathestunde mehr. "Lesen, Schreiben, Rechnen ist das Wichtigste, was unsere Schülerinnen und Schüler können müssen", sagt Stolz. Das sieht auch der Ministerpräsident so. Uneinig waren sich die beiden in den vergangenen Wochen aber, was wegfallen oder gekürzt werden soll. Denn es soll insgesamt nicht mehr Wochenstunden an Grundschulen geben.

Religion nicht kürzen – Sport aber auch nicht

Stolz konnte sich durchaus vorstellen, auch beim Religionsunterricht zu kürzen. Denn in der dritten und vierten Klasse haben Bayerns Schüler wöchentlich drei Stunden Religions- oder Ethikunterricht.

Darüber wollte Söder nicht diskutieren. "Bei Religion wird nicht gekürzt", lautete seine öffentliche Ansage. Stolz wiederum zog beim Sportunterricht eine rote Linie. Der ist aus ihrer Sicht unantastbar.

Englisch – kann das weg?

Möglich wäre auch, den Englischunterricht zu streichen. Zwar wäre Bayern dann das einzige Bundesland in Deutschland, das auf eine Fremdsprache in der Grundschule verzichtet, Söder sprach sich trotzdem dafür aus: "Erstmal muss man gut Deutsch können, bevor man über Englisch nachdenken kann."

Aus der Einladung für die heutige Pressekonferenz nach der Sitzung des bayerischen Ministerrats geht hervor, dass sich das Kabinett "insbesondere mit Bildungsthemen" befasst. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass sich Stolz und Söder einig geworden sind, wie zusätzliche Stunden für Deutsch und Mathe freigeschaufelt werden können.

Über die Beschlüsse des Kabinetts informieren ab 12.30 Uhr Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU), Kultusministerin Stolz und Familienministerin Ulrike Scharf (CSU).