Ernährungsminister Özdemir will besseres Essen für alle

Wie Kantinenessen anders gehen könnte, lässt sich bei der "Kantine Zukunft" in Berlin beobachten. Ernährungsminister Cem Özdemir besuchte die Initiative, die Kantinenessen nachhaltiger machen will, im Januar. Dort probierte er sich durch ein Menü: eine Art vegetarische Bolognese mit Hummus als Hauptspeise, ein Apfelbrot – nicht süß, nicht salzig – als Zwischenmahlzeit und veganer Schoko-Haferquark als Nachspeise.

Das Fazit des Ministers: "Sensationell, super. Das ist gesund und schmeckt gut", sagt Özdemir. Aber ist so ein Menü alltagstauglich für eine normale Kantine, zum Beispiel bei einem Autozulieferer? Wenn es nur dieses Gericht gebe, wahrscheinlich nicht, sagt Patrick Wodni von der "Kantine Zukunft". "Aber wenn ich noch zwei hinzufüge, die das Ganze vernünftig ergänzen, dann würde ich sagen: ja klar." Er wolle die Currywurst nicht abschaffen, sondern nur Alternativen bieten, sagt Wodni. Wenn die gut und lecker seien, funktioniere das.

Özdemir will besseres Essen in Kantinen, Schulen, Krankenhäusern

Eins der Projekte, an denen Wodni mitarbeitet, ist das Essen im Krankenhaus Havelhöhe in Berlin. Sie haben nach und nach das Menü umgestellt – gesünder und lecker. Eine Herausforderung bei dem geringen Budget pro Patient. Geht es nach Ernährungsminister Özdemir, braucht es viel mehr solcher Projekte. "Welch Ironie", sagt er: "Ich gehe ins Krankenhaus, aber das Essen fördert nicht meine Gesundheit." Das sei ein Schildbürgerstreich.

Ernährungsregeln in Kantinen etablieren

Das Ziel des Grünen-Politikers ist, dass alle Schulen, Kantinen, Pflegeeinrichtungen "ein gesundes Essen auf dem Stand dessen, was die Wissenschaft uns sagt, anbieten können". Das dürfe auch nicht am Geldbeutel scheitern. Özdemir will dafür die Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) in der Gemeinschaftsverpflegung verbindlich machen und bis 2030 etablieren.

Empfehlung: fünf Portionen Obst und Gemüse

Die DGE empfiehlt fünf Portionen Gemüse und Obst pro Tag, viele Vollkornprodukte und nur wenig Fleisch pro Woche. Die Realität in Deutschland sieht anders aus. Die meisten Menschen essen weniger Gemüse und Obst als empfohlen, dafür sehr viel mehr Fleisch.

Auch beim Zucker schlagen die Deutschen über die Stränge. Um die Menschen dazu zu bewegen, sich besser zu ernähren, will Özdemir es ihnen einfacher machen, zu gesunden Lebensmitteln zu greifen. Also die Rahmenbedingungen verbessern.

Ernährungsstrategie ist bis Ende 2023 geplant

Dafür arbeitet sein Ministerium gerade an einer Ernährungsstrategie. Besseres Essen in Kantinen wäre eine der Ideen, damit es Menschen leichter fällt, zu gutem Essen zu greifen. Außerdem will Özdemir die Ernährungsbildung stärken, arbeitet an Werbeeinschränkungen für ungesunde Lebensmittel und will mehr pflanzliche Ernährung etablieren. Noch sind das zum großen Teil Ankündigungen. Es gibt wenig Konkretes. Das Ministerium plant, die Ernährungsstrategie bis Ende 2023 fertigzustellen und erste Maßnahmen bis 2025 umzusetzen.

Ein Fokus wird dabei auf Bio-Lebensmitteln liegen. Denn nach dem Willen des Grünen-Politikers Özdemir soll das Essen nicht nur gesund sein, sondern auch gut für die Umwelt. Einer, der den Schritt schon gegangen ist, ist Frank Stormanns aus Augsburg. In seinem Restaurant auf dem Augsburger Stadtmarkt bietet er Mittagessen komplett in Bio an. Damit ist er ein Exot unter seinen Kollegen. Im Moment liegt der Bio-Anteil in der gesamten Außer-Haus-Verpflegung, also in Kantinen, Schulessen, Restaurants und ähnlichem, bei nur rund einem Prozent.

Beratung für mehr Bio-Quote in Restaurants und Kantinen

Als eine Maßnahme hat das Ernährungsministerium vor kurzem begonnen, Beratungsangebote zu fördern – für Kantinen, aber auch Restaurants, die ihre Bio-Quote verbessern wollen. Auch Frank Stormanns hatte vor der Umstellung viele Fragen und Sorgen, erzählt er: Bio-Tomaten oder Paprika in guter Qualität sind zum Beispiel im Winter teuer - und machen damit auch die Gerichte teuer. Kann man diese Produkte ersetzen? Und wie viel Umstellung kann man den Kunden zumuten?

Seine Bio-Beraterin, Eva Maria Huber vom Bioland-Verband in Augsburg, gab Tipps. Zum Beispiel ließen sich Tomaten als Garnitur durch Rote Beete ersetzen. Damit Bio-Gastronomie erfolgreich funktioniere, brauche es ein Umdenken bei den Köchen. Einfach den alten Speiseplan in Bio zu machen, funktioniere nicht, sagt Huber. Gerade bei Fleischgerichten wird das schnell sehr teuer.

Forderung: Bio-Quote in Kantinen

Darin sieht sie - genauso wie Patrick Wodni aus Berlin - auch eine Chance. Denn wenn Gerichte wegen des Bio-Anteils neu gedacht werden müssten, könnte man so auch für gesündere, ausgewogenere Mahlzeiten sorgen. Allein mit geförderten Beratungsangeboten wird der Wandel aber wohl nicht gelingen, finden die beiden Berater. Sie plädieren für Bio-Quoten in Kantinen.

Bei Kantinen des Bundes will das Ernährungsministerium ansetzen. Das Ziel ist, den Bio-Anteil in Kantinen der Bundesverwaltung bis 2025 auf 30 Prozent festzusetzen und danach weiter steigern. Allerdings weiß das Ministerium noch nicht, wie hoch der Bio-Anteil im Moment überhaupt ist. Das sei erstmals Ende 2022 erhoben worden, schreibt das Ministerium auf Anfrage von BR24. Die Auswertung sei noch nicht abgeschlossen.