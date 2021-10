27.10.2021, 07:11 Uhr

Lehrerverbandspräsident fordert erneute Maskenpflicht in Schulen

Drohen bald wieder Schulschließungen angesichts der stark ansteigenden Inzidenzzahlen in Bayern? Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, will das auf alle Fälle verhindern und fordert erneut eine Maskenpflicht in Schulen.