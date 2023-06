Markt Regenstauf sucht "Fährmann m/w/d"

Mit einer Anzeige im Mitteilungsblatt und öffentlichen Aushängen sucht die Marktgemeinde Regenstauf im Landkreis Regensburg einen "Fährmann m/w/d" für die Fähre über den Regen bei Marienthal. Eine Zille wird gestellt. Erwartet werde körperliche Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Einsatzfreude, sagte Ulrike Pesold, die Sprecherin der Marktverwaltung, zu der Ausschreibung.

Bewerbungsschluss ist 11. Juni

Die Arbeitszeiten sind jeweils sechs Stunden samstags und sonntags. Bei absehbarem schlechtem Wetter könne über eine Verschiebung des Dienstes verhandelt werden. Der Markt bietet ein Gehalt zwischen 750 und 800 Euro brutto, mit dem eine Festanstellung im öffentlichen Dienst und die entsprechenden Sozialleistungen verbunden sind. Bewerbungen werden bis 11. Juni erwartet.

Der bisherige Fährmann musste aus Altersgründen den Dienst quittieren. Die Fährverbindung ist vor allem für Wanderer und Radler wichtig, die den Regen in der Nähe einer beliebten Ausflugsgaststätte queren wollen.

Immer wieder Nachwuchssorgen

Im Großraum Regensburg sind, vor allem entlang der Donau, noch einige Fähren und Zillen in Betrieb, zum Beispiel in Weltenburg, Sinzing, Matting oder im Regensburger Stadtteil Prüfening. Auch dort bei diesen Fähren gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme bei der Nachfolgeregelung, wenn die alten Fährmänner - oft nach jahrzehntelanger Dienstzeit - in den Ruhestand gingen.

In Eining bei Neustadt an der Donau beispielsweise wurde vor Jahren monatelang nach einem neuen Fährmann gesucht, schließlich übernahm ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofs die Aufgabe.