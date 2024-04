Mann bedroht Polizei in Bad Windsheim und wird angeschossen

Ein Mann ist am Freitagnachmittag in Bad Windsheim durch den Schuss eines Polizisten schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers war es zuvor am Bahnhof zwischen zwei Männern zu Streitigkeiten wegen eines Autoverkaufs gekommen. Der Streit artete soweit aus, dass die Polizei gerufen wurde.

Mann soll Polizisten mit Waffe bedroht haben

Als die Streife ankam, soll einer der beiden Männer daraufhin die Polizisten mit einer Schusswaffe bedroht haben. Einer der Beamten reagierte seinerseits mit einem Schuss auf den Bewaffneten. Dieser wurde dadurch schwer verletzt. Er ist aktuell auf dem Weg in ein Krankenhaus. Die Polizeibeamten wurden nicht verletzt.

Tatort ist weiträumig abgesperrt

Der Bahnhof ist aktuell weiträumig abgesperrt, es besteht aber keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Ansbacher Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Informationen zu den Hintergründen des Streits und zur Identität des Angeschossenen sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei.