Main-Donau-Kanal für drei Wochen wegen Schleusenwartung gesperrt

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Donau führt ab Montag am Main-Donau-Kanal das jährliche breit angelegte Bau- und Wartungsprogramm durch. Deshalb sind zahlreiche Schleusen des Kanals und auch teilweise der Donau für die Schifffahrt gesperrt.

Sperrung schon lange bekannt

Insgesamt werden 20 Schleusenkammern geschlossen. In Berching im Kreis Neumarkt in der Oberpfalz werden dann zum Beispiel sowohl der Maschinenbau am Obertor als auch die Elektrotechnik überholt.

Gesperrt sind beispielsweise auch die Schleusen in Kelheim, Regensburg, Bad Abbach, Straubing oder Dietfurt. Überraschend kommen die Arbeiten nicht: Die Sperrung ist bereits seit zwei Jahren mit den Schifffahrtstreibenden und dem angrenzenden Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Main abgestimmt. Die Beeinträchtigung der Schifffahrt soll den Angaben zufolge auf das notwendige Mindestmaß beschränkt werden.

Rund 150 Einzelmaßnahmen

Insgesamt beträgt das Auftragsvolumen laut WSA 15 Millionen Euro. Mehrere Hundert Arbeiter, zehn Wasserfahrzeuge und 15 Autokräne werden für die rund 150 einzelnen Maßnahmen eingesetzt. Ziel ist es, die Anlagen am 28. April wieder freizugeben. Deshalb werde zum Teil im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet. Dies soll letztlich die Sicherheit und Effizienz der Wasserstraße auch in Zukunft sicherstellen.

20 Schleusen werden trockengelegt

"Die umfangreichen Vorhaben - angefangen beim Austausch einzelner Schleusentore über die Bauwerksvermessung und Inspektion bis hin zur Grundinstandsetzung der Torantriebe und der Zentralsteuerung einer Schleuse - erfordern eine präzise Koordination und Abstimmung", teilte Marko Ruszczynski, Fachbereichsleiter beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Donau mit. So sollen etwa sieben der 20 gesperrten Schleusenkammern ganz oder teilweise trockengelegt und dann inspiziert werden.

Der rund 170 Kilometer lange Main-Donau-Kanal verläuft zwischen Bamberg in Oberfranken und Kelheim in Niederbayern und ist eine wichtige Wasserstraße in Deutschland.