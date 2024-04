Nahost-Ticker: Israel verstärkt nach Drohungen seine Luftabwehr

07.28 Uhr: Palästinenser-Gruppe Fatah - Iran will Chaos im Westjordanland stiften

Die regierende Fatah-Bewegung im Westjordanland hat dem Iran vorgeworfen, Chaos in dem Palästinenser-Gebiet stiften zu wollen. Man werde es jedoch nicht zulassen, dass "unsere heilige Sache und das Blut unseres Volkes" ausgenutzt werden, hieß es in einer Erklärung. Einwirkungen von Außen mit dem Ziel, die Sicherheitskräfte oder nationale Einrichtungen zu schädigen, werde man sich entgegenstellen. Eine Stellungnahme der Regierung in Teheran lag zunächst nicht vor. Israel wirft dem Iran vor, radikale Gruppen wie die Hamas im Gazastreifen zu unterstützen. Diese ist auch im Westjordanland präsent. Der Iran hat Hilfe für solche bewaffnete Gruppen nicht verneint.

06.26 Uhr: Telefonat zwischen Biden und Netanjahu zu Angriff auf Hilfskonvoi geplant

US-Präsident Joe Biden und der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu werden am Donnerstag ein Telefongespräch führen. "Ich kann bestätigen, dass Präsident Biden und Ministerpräsident Netanjahu morgen miteinander sprechen werden", sagte ein mit der Angelegenheit vertrauter US-Beamter am Mittwoch (Ortszeit). Es handele sich um das erste Gespräch der beiden seit der Tötung von mehreren Mitarbeitern der Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) bei einem Luftangriff im Gazastreifen.

Israels Regierungschef Netanjahu hatte von einem "tragischen Zwischenfall" gesprochen, bei dem das israelische Militär "unbeabsichtigt" unschuldige Menschen im Gazastreifen getroffen habe. Eine Entschuldigung für den Vorfall sprach er jedoch nicht aus. US-Präsident Biden erklärte, er sei "empört und untröstlich" und warf Israel vor, nicht genug für den Schutz humanitärer Helfer zu tun, die dringend benötigte Hilfe für die Bewohner des Gazastreifens leisteten. Es handele sich nicht um einen Einzelfall, rügte Biden.

05.44 Uhr: US-Verteidigungsminister fordert konkrete Schritte zum Schutz von Helfern

Der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin fordert Israel auf, konkrete Schritte zum Schutz von Mitarbeitern von Hilfsorganisationen und der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu unternehmen. Laut einer Mitteilung des US-Verteidigungsministeriums sagte Austin in einem Telefonat mit dem israelischen Verteidigungsminister Joaw Galant, die "Koordinierung" habe "wiederholt versagt."

"Minister Austin drückte seine Empörung über den israelischen Angriff auf einen humanitären Hilfskonvoi der World Central Kitchen aus". Austin habe Galant aufgefordert, eine schnelle und transparente Untersuchung durchzuführen, die Untersuchungsergebnisse zu veröffentlichen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

05.20 Uhr: Israel verstärkt nach Irans Drohung seine Luftverteidigung

Israel will vor dem Hintergrund ernster Drohungen aus dem Iran seine Luftverteidigung verstärken. Nach einer Lagebeurteilung sei beschlossen worden, die Personalstärke zu erhöhen und Reservisten der Raketenabwehr einzuberufen, teilte das israelische Militär am Mittwochabend mit. Gründe dafür nannte die Armee nicht explizit.

Israelische Medien berichteten, Hintergrund seien die Drohungen aus Teheran. Nach dem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf ein Gebäude der iranischen Botschaft in Syriens Hauptstadt Damaskus mit mehreren Toten hatte der iranische Präsident Ebrahim Raisi gesagt, die Attacke werde "nicht unbeantwortet bleiben". Auch Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei drohte mit Vergeltung.

04.27 Uhr: "Unzureichend" - Australiens Premier zu Israels Erklärung

Der Premierminister Australiens, Anthony Albanese, bezeichnet die israelische Erklärung des Angriffs auf Mitglieder einer internationalen Hilfsorganisation in Gaza als "unzureichend". Israel müsse für seine Handlungen Rechenschaft ablegen, sagte Albanese auf einer Pressekonferenz. "Was nicht ausreicht, sind die Erklärungen, die abgegeben wurden, einschließlich der Aussage, dass dies nur ein Produkt des Krieges sei." Albanese bezog sich damit offenbar auf Äußerungen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, der sagte, dass "so etwas im Kriege passiert." Israel hatte am Dienstag erklärt, es habe irrtümlich Mitarbeiter der Wohltätigkeitsorganisation World Central Kitchen getötet. Unter den sieben Opfern des Luftangriffs auf drei Fahrzeuge war auch eine Australierin.

03.44 Uhr: US-Militär - Rakete und Drohnen der Huthi-Miliz zerstört

Das US-Militär teilte mit, US-Streitkräfte hätten eine angreifende ballistische Anti-Schiffs-Rakete und zwei Kampfdrohnen abgeschossen. Diese seien von der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz aus dem Jemen in Richtung Rotes Meer gestartet worden. Verletzungen oder Schäden seien nicht gemeldet worden. "Darüber hinaus zerstörten CENTCOM-Kräfte in diesem Zeitraum ein mobiles Boden-Luft-Raketensystem in einem von der Huthi-Miliz kontrollierten Gebiet", heißt es in der Mitteilung auf der Plattform X.

01.43 Uhr: UN-Sicherheitsrat verurteilt Angriff auf iranische Botschaft nicht

Im UN-Sicherheitsrat ist eine Verurteilung eines Luftangriffs auf das iranische Botschaftsgelände in Syrien gescheitert. Die USA, Großbritannien und Frankreich lehnten eine von Russland entworfene Erklärung des UN-Sicherheitsrats ab. Presseerklärungen des 15-köpfigen Rates müssen einstimmig verabschiedet werden. Diplomaten berichteten, die USA hätten bei einem Treffen am Dienstag erklärt, viele der Fakten über die Geschehnisse am Montag in Damaskus seien noch unklar. So sei noch nicht bestätigt, dass es sich bei dem getroffenen Gebäude um eine diplomatische Einrichtung gehandelt habe. Frankreich und Großbritannien hätten die USA unterstützt.