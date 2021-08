Lokführer-Streik auch in Niederbayern und der Oberpfalz spürbar

Die Lokführergewerkschaft GDL ruft ab Mittwoch zu Streiks auf. Pendler und Bahnreisende in Bayern sollten sich auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen, betroffen sind unter anderem auch die S-Bahnen in München. Wie der Fahrgastverband Pro Bahn am Dienstagnachmittag auf BR-Anfrage mitteilte, sei bei allen Zügen der Deutschen Bahn mit Einschränkungen zu rechnen, darunter die Regionalexpress-Züge und die Südostbayernbahn.

Ausfälle von Regionalexpress-Zügen und Regionalbahnen möglich

Betroffen sind demnach besonders die Pendler-Strecken Nürnberg-Regensburg-Landshut-München und Passau-Landshut-München. Auch beim Flughafenexpress zwischen Regensburg und München müssen Fahrgäste mit Einschränkungen rechnen. Im Fernverkehr wird der Streik voraussichtlich Auswirkungen auf die ICE-Verbindung von Nürnberg über Regensburg bis Passau haben.

Voraussichtlich nur Züge der Deutschen Bahn betroffen

Allerdings können Bahnkunden in Ostbayern auch auf Konkurrenten der Deutschen Bahn ausweichen: Im Raum um Cham gibt es zum Beispiel die Oberpfalzbahn, von Plattling aus fährt die Waldbahn in die niederbayerischen Gebiete des Bayerischen Waldes. Die Regionalbahnen von Agilis bedient die Strecke Neumarkt i.d. Opf -Regensburg – Plattling. Diese Privatbahnen fahren auch, wenn bei der Deutschen Bahn gestreikt wird, allerdings sollten Bahnreisende dennoch aufgrund der Streiklage mit Unregelmäßigkeiten im Fahrplan rechnen. Ein Sprecher der Länderbahn sagt: "Von den angekündigten Streiks der Lokführergewerkschaft GDL ab 2 Uhr nachts bleiben die Verkehre der Länderbahn nach bisherigen Erkenntnissen weitestgehend unberührt. Aktuell rechnen wir nicht mit Einschränkungen. Sollte es hier im weiteren Verlauf zu Änderungen kommen, informieren wir unsere Fahrgäste umgehend."

Pro Bahn Sprecher: Wenn möglich Homeoffice und Reise verschieben

"Am besten mit ausreichend Geduld und vollgeladenem Handy starten, die Fahrpläne vorher nochmal online checken", so ein Sprecher von Pro Bahn zum BR: "Wer seine Reise verschieben kann, sollte sie verschieben." Private Zugunternehmen werden nach Informationen von Pro Bahn zwar nicht bestreikt. Wegen der Unregelmäßigkeiten im Fahrplan der Deutschen Bahn kann es aber womöglich auch hier zu Verzögerungen kommen.