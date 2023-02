Löwen Shari und Kiano wieder daheim im Straubinger Tierpark

"Komm mein Großer", ruft Tierpfleger Jan Morgenroth als er per Fernsteuerung die elektrisch angetriebene Luke zum Innengehege öffnet. Ungeduldig zwängt sich "Kiano" durch den sich öffnenden Spalt und erkundet, wo der Pfleger Fleischhappen versteckt hat. Ganz oben auf einem Baumstamm findet der Löwe die Belohnung, verschlingt sie und wälzt sich dann in einem kleinen Strohhaufen. Dort hat der Pfleger einen für Löwen attraktiven Duft versprüht. Löwin "Shari" dagegen bleibt im Hintergrund. Sie ist vorsichtig, sieht, dass eine ihr unbekannte Person vor der Panzerglasscheibe im Raubtierhaus steht. "Das kennen wir von Shari, das ist für uns kein Grund, beunruhigt zu sein", erklärt Jan Morgenroth. "Shari" ist die Vorsichtige, ihr Bruder "Kiano" der Neugierige.

Zum Artikel: Löwe Kiron neu im Tiergarten Nürnberg

Ein Jahr "Untermiete" in Nürnberg

Vor rund einem Jahr mussten Shari und Kiano vorübergehend in den Nürnberger Tiergarten umziehen. Währenddessen wurde das Haus für Großkatzen im Straubinger Tiergarten umgebaut. Im Innenbereich stehen den Tieren nun zwei zusätzliche Boxen zur Verfügung. Neue, abtrennbare Bereiche wurden gebaut, damit die Löwen bei kaltem Wetter nicht mehr nach draußen gesperrt werden müssen, während die Pfleger die Boxen reinigen. Das Außengehege wurde auf das Doppelte seiner bisherigen Größe erweitert. Besucher können die Tiere künftig durch große, bodentiefe Panzerglasscheiben beobachten.

Außengehege noch Tabu

Ins neue Außengehege können die Löwen noch nicht. "Ein paar Rest-Arbeiten sind noch zu erledigen", sagt Tierpfleger Jan Morgenroth. Der entscheidende Grund aber: "Shari" und "Kiano" müssen sich langsam an die für sie noch ungewohnte Umgebung gewöhnen. "Das sind gefährliche Tiere, da müssen wir natürlich vorsichtig sein", erklärt der neue Straubinger Tiergartenchef Michel Delling. Die beiden Löwen müssten sich zunächst in ihren neuen Innenräumen so wohl fühlen, dass sie dort abends gerne wieder reingingen: "Wenn wir alle Türen sofort aufziehen und die Tiere sofort in die Außenanlage lassen würden und sie nicht wissen, wo sie zu Hause sind, wo es was zu Fressen gibt und wo sie sich abends aufhalten sollen, dann wird das riesenproblematisch."