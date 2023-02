Seit Kriegsbeginn: Wirbel um Weizen aus der Ukraine

Landwirt Dietrich Treis lebt und arbeitet seit 1990 in der Ukraine. Der gebürtige Hesse ist Geschäftsführer eines Ackerbaubetriebs mit 4.500 Hektar, 70 Kilometer östlich von Kiew. Diese Woche ist er mal wieder mit dem Auto nach Deutschland gefahren - 1.800 Kilometer. Nach Passau, dort hat er seit Kriegsbeginn einen Zweitwohnsitz. "Ich bin am Montag Abend von Kiew Richtung Polen gefahren, vor dem Grenzübergang stand eine Lkw-Schlange von 30 bis 40 Kilometern - alles Lkw beladen mit Getreide."

Die "Solidaritätskorridore" funktionieren nicht

Der Hintergrund: Schon bald nach Kriegsbeginn waren die normalen Handelsrouten über den Hafen Odessa am Schwarzen Meer blockiert. Getreide aus der Ukraine, das unter anderem auch hungernde Menschen in Afrika bräuchten, konnte nicht exportiert werden. Mittlerweile fahren wieder Getreideschiffe durch den Bosporus, aber wie viele und wohin, dazu gibt es unterschiedliche Meldungen.

Parallel dazu hat die EU sogenannte Solidarity Lanes eingerichtet, Solidaritätskorridore über den Landweg. Getreide kommt seitdem per Zug, Lkw oder mit Binnenschiffen aus der Ukraine - zollfrei und ohne viel Bürokratie - nach Polen oder Rumänien und soll von dort weiter über EU-Häfen nach Afrika verschifft werden.

Getreide landet in Polen statt in Afrika

Zielort ist zum Beispiel in Polen der Hafen von Danzig an der Ostsee. Dort aber kommt das Getreide nicht an. Es bleibt in Polen, sorgt für ein Überangebot, die Preise sinken, die polnischen Bauern können ihr Getreide nicht verkaufen und gehen auf die Barrikaden. Vor kurzem haben deshalb polnische Landwirte fünf Grenzübergänge zur Ukraine blockiert und demonstriert.

Bereits am 30. Januar hat sich der EU–Agrarrat mit diesem Problem beschäftigt, der deutsche Agrarminister Cem Özdemir bestätigte, dass das Konzept mit den Solidaritätskorridoren in die völlig falsche Richtung laufe und man so schnell wie möglich dieses Problem lösen müsse. Auf eine aktuelle Nachfrage von br24 im Bundeslandwirtschaftsministerium allerdings heißt es, seitdem habe sich nichts getan: "Wir sind immer noch im Diskussionsprozess."

Im Hafen von Odessa lagern Tausende Tonnen Weizen

Auch Landwirt Dietrich Treis hat Probleme mit der Vermarktung seines Weizens, den er letztes Jahr auf seinem Betrieb in der Nähe von Kiew geerntet hat. Sein Getreide geht aber nicht über den Landweg in den Export, sondern wie gewohnt übers Schwarze Meer. Doch der Hafen von Odessa wird von den Russen kontrolliert. "Wir haben ein paar tausend Tonnen Getreide in Odessa im Hafen liegen, die abgeholt werden müssen, aber zurzeit läuft der Export sehr schwer." Für Treis bedeutet das, dass er seitdem auch auf sein Geld wartet, denn bezahlt wird der Weizen erst, wenn er auf einem Schiff ist.

Probleme gibt es aber mit der Beladung der Schiffe, denn dazu brauche es Technik und Strom und der sei nicht immer verfügbar, erklärt Dietrich Treis. "Außerdem müssen die Schiffe von den Russen kontrolliert werden und die Russen kontrollieren sehr langsam." Gleich zu Beginn des Kriegs habe die Ukraine noch vier Millionen Tonnen Getreide pro Monat exportiert. "Doch das ging den Russen zu schnell und dann haben sie angefangen zu bremsen", sagt Treis.

Russland stiehlt ukrainisches Getreide

Seit letztem Jahr schon wird aus vielen Quellen berichtet, dass die Russen große Mengen Getreide in der Ukraine stehlen und nach Russland transportieren.

Dazu passt die Aussage von Wladimir Putin, der diese Woche angekündigt hat, er wolle die Getreideexporte Russlands dieses Jahr ausdehnen, auf 60 Millionen Tonnen. Denn 2022 sei die russische Agrarproduktion zweistellig gewachsen. Putin erklärte das in seiner Rede so: "Ein Teil der Rekordernte wurde aus der Ukraine nach Hause gebracht."

Auch Diesel und Landmaschinen nehmen die Russen mit

Landwirt Dietrich Treis ist auf seinem 4.500 Hektar Betrieb östlich von Kiew von Diebstahl oder Plünderung nicht betroffen. Er berichtet aber von anderen landwirtschaftlichen Betrieben, im Norden der Ukraine und vor allem auch im Süden am Schwarzen Meer und am Asowschen Meer, auf denen von russischen Soldaten nicht nur Getreide gestohlen wurde, sondern auch Diesel, Landmaschinen und Fernsehgeräte.