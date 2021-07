Brand im Tiergarten Straubing

Aktuell brennt es im Tiergarten Straubing. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums auf BR-Anfrage mitteilt, ist das Gebäude des Zebrageheges betroffen. Tiere oder Menschen sind nach aktuellen Erkenntnissen nicht in Gefahr. Der Rauch zieht in Richtung Gartenstraße, die B8 ist aktuell noch nicht betroffen.

Sobald neue Informationen bekannt sind, wird dieser Artikel aktualisiert.

In schlimmer Erinnerung ist im Straubinger Tiergarten noch der Brand im Affenhaus 2012. Eine Holzverkleidung war in Brand geraten. Die beiden Schimpansen erlitten Rauchvergiftungen. Brandverletzungen hatten sie jedoch nicht. An die Affen heranzukommen war zunächst nicht so einfach, weil sich wegen der beschädigten Elektrik Käfigtüren nicht öffnen ließen.