Vorübergehender Abschied von den Löwen in Straubing

Vor wenigen Tagen hieß es für die Mitarbeiter im Straubinger Tiergarten vorübergehend Abschied zu nehmen von Kiano und Shari. Wie der Tiergarten Straubing am Donnerstag mitteilte, reisten die beiden Löwen in Begleitung der Raubtierpfleger Stefan Kulzer und Jan Morgenroth in den Tiergarten nach Nürnberg. Dort haben die Löwen während der Bauphase für das neue Löwengehege im Straubinger Tiergarten eine vorübergehende Bleibe gefunden.

Tiertransporter wurde vor der Überführung vorgeheizt

Tierärzte sorgten für die fachgerechte Narkose, heißt es in der Mitteilung des Tiergartens. Als sicher war, dass die Löwen fest schlafen, wurden sie demnach mit vereinten Kräften zuerst auf ein Transportnetz gezogen und dann behutsam in die Spezial-Transportboxen für Großraubtiere gelegt – bei einem Gewicht von bis zu 200 Kilogramm kein leichtes Unterfangen. Erst als beide Katzen problemlos in ihren jeweiligen Boxen aus ihrer Betäubung erwacht waren, hob man die Transportkisten in den angemieteten und vorgeheizten LKW. Nach zwei Stunden Transportzeit durften sie in Nürnberg in ihre vorübergehende neue Unterkunft einziehen.

Ende des Jahres kommen Löwen wieder nach Straubing

Beide Löwen haben den Transport offensichtlich gut überstanden. Bis Ende des Jahres soll das neue Löwengehege im Straubinger Tiergarten fertig sein. Dann werden Kiano und Shari wieder nach Niederbayern zurück gebracht.