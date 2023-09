Leutershausens Flugpionier: Gustav-Weisskopf-Museum eröffnet

Der Leutershäuser Gustav Weißkopf stieg 1901 zum ersten Mal erfolgreich mit einem Motorflugzeug in die Luft. Eine Sensation, die allerdings lange unentdeckt blieb. Stattdessen heimsten andere den Ruhm des ersten bemannten Motorflugs ein. Inzwischen gibt es aber Beweise für Gustav Weißkopfs Erfolg und die sind unter anderem Inhalt des neuen "Gustav Weisskopf Museums Pioniere der Lüfte".

Offizielle Eröffnung am Freitag

Am Freitag eröffnet die Stadt Leutershausen mit dem "Gustav Weisskopf Museum" die Ausstellung über ihren wohl berühmtesten Bürger. Das Museum ist das alte Landgericht der Stadt aus dem 17. Jahrhundert. Seit 2020 wurde es aufwändig restauriert. Nun konnte die Ausstellung über Gustav Weißkopf, die bereits vorher dort untergebracht war, wieder in modernerer Form einziehen. Die Ausstellung soll aufzeigen, welche Beweise es für den ersten Motorflug im August 1901 mit dem Flieger "Nr. 21" gibt. Gleichzeitig soll es in der Ausstellung auch um andere Pioniere der Lüfte gehen, erklärt Museumsleiterin Laura Gebauer.

Der berühmte Flieger hängt von der Decke

Das Herzstück des Museums ist die "Nr. 21", der Nachbau des Fliegers, mit dem Gustav Weißkopf den ersten Motorflug durchführte. Der Flieger ist ein Unikat und hängt im obersten Stockwerk des Museums. Der Transport vom Lager der Ausstellungsstücke zurück ins Museum war für die Museumsleiterin ein aufregender Moment, bei dem einiges hätte schief gehen können. Mit dem Kran wurde der Rumpf des Fliegers nach oben transportiert und in Millimeterarbeit durch eine Seitentür in den zweiten Stock manövriert. Nun hängt er als Highlight im obersten Stockwerk über der Ausstellung.

Mythos über Gustav Weißkopf

Der Flugpionier Gustav Weißkopf ist in Leutershausen geboren und aufgewachsen, bevor er in die USA auswanderte. Dort gelang ihm der erste bemannte Motorflug am 14. August 1901. Allerdings ging zunächst nicht er in die Geschichte ein, sondern die Gebrüder Wright, ebenfalls aus den USA. Ihnen gelang der bemannte Motorflug allerdings zwei Jahre später.

Erst vor gut zehn Jahren erschien bei "Jane’s All the World’s Aircraft", einem renommierten Portal, das seit mehr als 100 Jahren Fakten der Fluggeschichte veröffentlicht, ein Artikel, der bestätigte, dass die Gebrüder Wright zwar einen bemannten Motorflug starteten, Gustav Weißkopf ihnen allerdings zuvorgekommen war. Die Aussage stützt sich auf die Forschungen des Weißkopf-Anhängers John Brown, die das beweisen.

💡 Nach dem offiziellen Teil der Eröffnung mit unter anderem Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitagnachmittag, startet um 18.00 Uhr die Einweihungsfeier mit ersten Führungen durch das "Gustav Weisskopf Museum Pioniere der Lüfte". Am Samstag wird es einen Tag der offenen Museumstür geben.