München: Ehepaar demonstriert nach 1992 wieder für Demokratie

Andreas und Monika Bieberbach wollen ein Zeichen für die Demokratie setzen. Das Ehepaar aus München ist auf dem Weg zum Lichtermeer auf der Theresienwiese. Bei der Demonstration am Sonntagabend gegen Rechtsextremismus und Hass hat Andreas Bieberbach vor allem ein Ziel und eine Hoffnung: "Wir müssen klar zeigen, dass die Münchner mitmachen gegen Rechtsextremismus und gegen Rechtspopulismus. Ich hoffe, die Leute merken durch die Demonstration heute, dass wir etwas bewirken können."

Engagement für demokratisches Zusammenleben

Kurz nach 17.00 Uhr trifft das Ehepaar auf der Theresienwiese ein. Noch ist nicht viel los. Auf der Bühne bauen die Veranstalter die Technik auf, einzelne Personen mit Lichterketten um die Schultern und Taschenlampen in der Hand stehen aber schon hinter den Absperrbarrieren. Die Bieberbachs begrüßen einige der bereits Anwesenden - sie haben sich mit Freunden hier verabredet. Sich beim heutigen "Lichtermeer" für friedliches und demokratisches Zusammenleben einzusetzen - nichts Neues für Monika und Andreas Bieberbach. Es ist nicht ihr erstes Mal.

Lichterkette 1992: Schon damals waren sie dabei

Schon 1992 gingen sie in München auf die Straße. Gemeinsam mit etwa 400.000 Menschen nahmen sie an der damaligen Lichterkette teil. Es war die bislang größte Demonstration gegen Ausländerhass in Deutschland. Am 6. Dezember 1992 zündeten etwa 400.000 Menschen eine Kerze gegen Rechtsextremismus und Fremdenhass an. Der Auslöser für die damalige Demonstration war die Zunahme von rechten Gewalttaten gegen Menschen mit Migrationshintergrund und Asylsuchende Anfang der 1990er Jahre. So war es in Hoyerswerda (Sachsen) und Rockstock-Lichtenhagen (Mecklenburg-Vorpommern) zu fremdenfeindlichen Übergriffen gekommen, in Mölln/Schleswig-Holstein) zu einem Brandanschlag, 1993 folgte auch in Solingen (Nordrhein-Westfalen) ein Brandanschlag.

Die Münchner Lichterkette war viel größer geworden als zuvor erwartet. Etwa 60 Kilometer zog sich das Band aus leuchtenden Kerzen durch die Landeshauptstadt. Andreas Bieberbach dachte damals nicht, dass so viele Menschen mitmachen würden: "Ich stand in der Innenstadt, ich glaube, in der Brienner Straße. Wir standen da zwar in mehreren Reihen, aber dass das am Schluss 400.000 Menschen sind, das haben wir erst hinterher erfahren."